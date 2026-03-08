Cuộc truy tìm những đối tượng dùng dây thừng kéo xe máy trong đêm

Với bản lĩnh, phát huy tinh thần của phong trào thi đua "Ba nhất", cán bộ, chiến sĩ Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) làm rõ đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh từ vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Ngày 16/12/2025, CAP Từ Liêm tiếp nhận tin báo của anh V.K.Đ về việc bị mất trộm tài sản là chiếc xe máy Honda SH màu trắng trước cửa một căn nhà tại ngõ 2 Mễ Trì Hạ, phường Từ Liêm vào đêm 15/12/2025.

Cùng ngày, anh Đ.C.H trình báo bị trộm cắp tài sản là chiếc xe máy Honda Wave màu xanh tại sân khu trọ có địa chỉ cùng ở đường Mễ Trì Hạ vào rạng sáng 16/12/2025. Ngay lập tức Tổ Phòng chống tội phạm của CAP Từ Liêm có mặt tại hiện trường thực hiện các quy trình tiến hành điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Những vụ trộm táo tợn

Trung tá Bùi Kiến Quốc Dũng, Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm, chia sẻ từ 2 vụ việc xảy ra liên tiếp tại Mễ Trì Hạ, lực lượng công an nhận định thủ phạm hết sức manh động và có từ 2 người trở lên.

"Qua kiểm tra hiện trường, chúng tôi ghi nhận hình ảnh các đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng, ngang nhiên đi vào trong sân lấy trộm xe máy. Đặc biệt, nhóm đối tượng này thường lựa chọn thời điểm nửa đêm về sáng", Trung tá Bùi Kiến Quốc Dũng cho biết.

"Thời điểm xảy ra 2 vụ án, chúng tôi đang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của CATP Hà Nội. Vì vậy, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm kết hợp rà soát các vụ trộm cắp tài sản xe máy xảy ra trên địa bàn phường Từ Liêm trong thời gian vừa qua; đánh giá phương thức thủ đoạn, thói quen thực hiện hành vi phạm tội, tài liệu chứng cứ, dấu vết của tội phạm.

Dù gặp nhiều khó khăn, chúng tôi quán triệt tinh thần của phong trào thi đua “Ba nhất” tập trung lực lượng, kiên quyết đấu tranh làm rõ nhóm tội phạm", Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng CAP Từ Liêm, chia sẻ.

Tổ chức rà soát, các trinh sát đã xác định được tuyến đường ra vào của nhóm đối tượng gây án. Đáng lưu ý, nhóm này sau khi trộm cắp xe máy sử dụng một phương pháp thủ công là dùng dây thừng kéo xe tang vật đến công viên Ngọc Thụy (phường Bồ Đề) để tiêu thụ.

Những cuộc giao dịch diễn ra chớp nhoáng tại đây rồi chúng tỏa đi theo nhiều ngả khác nhau. Rõ ràng những đối tượng mua xe sinh sống quanh khu vực này. Ngoài ra, trinh sát phát hiện dấu vết của đối tượng xuất hiện tại một số xã của tỉnh Bắc Ninh. Với các thông tin này, trinh sát quyết định hướng điều tra sẽ đi "ngược" từ những kẻ tiêu thụ xe gian rồi truy ra những đối tượng trộm cắp.

Cất trọn mẻ lưới

Rà soát khu vực công viên Ngọc Thụy, trinh sát đã xác định 2 đối tượng mua bán xe gian là Trương Văn Vượng (SN 1998) và Nguyễn Quốc Cường (SN 2000) đều trú tại tỉnh Tuyên Quang. Vượng có mở cửa hàng sửa chữa xe máy tại đường Gia Quất, phường Bồ Đề và rủ Cường xuống phụ việc cho mình.

Khi các trinh sát ập vào cửa hàng, Vượng biết không thoát, nên đã thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vượng hiểu rõ nguồn gốc toàn bộ xe máy từ nam thanh niên tên Hoàng đều là xe trộm cắp mà có, nhưng vẫn mua 9 chiếc để bán lại kiếm lời.

Vượng khai thường vào buổi trưa, nhóm đối tượng (trong đó có 1 cô gái) thường đưa xe sang cho anh ta. Sau khi có xe, Vượng và Cường sẽ cùng nhau "gia cố" rồi tiếp tục bán cho nhiều người, trong đó có Hoàng Văn Hùng (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai). Ngoài ra, có những chiếc xe gian khác được Vượng thu mua rồi bán lại cho những người đang sinh sống tại Lào.

Cơ quan công an thu giữ chiếc xe trộm cắp do Dương Văn Hoàng giữ lại để sử dụng.

"Khi lấy lời khai của Trương Văn Vượng, đối tượng này cũng không biết nhiều về kẻ chuyên đi trộm cắp. Mỗi lần giao dịch, chúng đều nhận tiền mặt. Vượng chỉ biết 1 trong số 2 đối tượng nam giới là người tỉnh Bắc Ninh (thuộc xã miền núi của tỉnh Bắc Giang cũ). Dù manh mối quá mong manh, chúng tôi vẫn quyết định lên đường", Thiếu tá Vũ Đức Long, cán bộ CAP Từ Liêm, nhớ lại.

Tổ Phòng chống tội phạm CAP Từ Liêm chia thành nhiều mũi đến các tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Tuyên Quang. Nhớ lại hành trình gian nan ở Bắc Ninh, Thiếu tá Vũ Đức Long đôi lúc vẫn thấy giật mình.

"Ngay trong ngày đầu tiên đến địa phương này, chúng tôi đã đi qua 6 xã miền núi để tìm kiếm tung tích của nam thanh niên tên Hoàng trong lời khai của Vượng. Lúc ấy trời khá tối, chúng tôi không thạo đường, nên xe đã suýt nữa bị lao xuống bờ vực. Tình huống nguy hiểm, chúng tôi phải động viên nhau. May mắn tổ công tác đã được lực lượng công an cơ sở, nhân dân giúp đỡ hết sức nhiệt tình", Trung tá Vũ Đức Long kể.

Và sự kiên trì, tinh thần kỷ luật đã giúp các anh có được kết quả. Tổ công tác đã bắt giữ được Dương Văn Hoàng, đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tài sản tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh. Một mũi công tác khác di chuyển đến tỉnh Hà Tĩnh, được xác định là nơi Hoàng Thị Phượng - người phụ nữ duy nhất trong nhóm trộm cắp đồng thời là “vợ hờ” của Hoàng cư trú.

"Tuy nhiên, khi về đến nơi chúng tôi mới biết Phượng đã bỏ nhà đi từ lâu, bị xóa tên khỏi nơi đăng ký thường trú. Gia đình cũng không biết Phượng đang ở đâu", Thiếu úy Trần Tuấn Anh nhớ lại.

Sau 24 giờ xác định được nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, các trinh sát CAP Từ Liêm đã bắt giữ được toàn bộ 6 đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Dương Văn Hoàng (SN 1997, trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh); Nông Văn Tại (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai); Hoàng Thị Phượng (SN 1992, trú tại tỉnh Hà Tĩnh); Trương Văn Vượng; Nguyễn Quốc Cường; Hoàng Văn Hùng.

Trong số này, Hoàng, Tại, Phượng đều không biết chữ, sống lang thang nay đây mai đó. Dương Văn Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản" ngày 29/5/2025, không có công việc làm ổn định, sống như vợ chồng với Hoàng Thị Phượng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hoàng "kết bạn" với Nông Văn Tại và rủ nhau trộm cắp xe máy. Tiền kiếm được từ các phi vụ, Hoàng sẽ chia cho Tại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng đã mua 2 chiếc kìm cộng lực để cắt khóa, 1 dây thừng dài để vận chuyển xe gian, 1 dao gọt hoa quả làm phương tiện đi trộm cắp tài sản. Nhóm Hoàng, Tại, Phượng đã gây ra 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn phường Từ Liêm. Mỗi lần thực hiện hành vi trộm cắp, Phượng sẽ là người cảnh giới để Hoàng và Tại vào lấy trộm xe.

Toàn bộ số xe máy trộm cắp được chúng mang bán cho nhóm Vượng. Riêng vụ cuối cùng vào đêm 15, rạng sáng 16/12, Hoàng hợp tác với một người tên Hùng (hiện chưa xác định được nhân thân) do Tại đã bị đưa đi cai nghiện tập trung. Hiện CAP Từ Liêm tổ chức truy tìm đối tượng Hùng.