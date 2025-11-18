Cuộc sống hôn nhân của Thanh Hiền

Mới đây, diễn viên Thanh Hiền xác nhận kết hôn với ông xã 9X. Nữ diễn viên cũng đăng ảnh bụng bầu và cho biết đang mang thai con thứ 2. Theo Thanh Hiền, con gái lớn của cô rất hạnh phúc khi biết sắp có em. Trong video do Thanh Hiền chia sẻ, bé Grammy (con riêng của Thanh Hiền với Gia Bảo) rơi nước mắt chia sẻ việc có em là món quà tuyệt vời nhất.

Kèm theo clip ghi lại khoảnh khắc xúc động, Thanh Hiền viết: “Đây là lý do mẹ quyết định có em bé ngay và luôn. Xin lỗi vì mẹ đã để chị 2 Grammy chờ quá lâu. Cảm ơn vì Grammy của mẹ quá tình cảm, yêu con”. Nữ diễn viên và ông xã Thanh Long đăng ký kết hôn hôm 11/11.

Thanh Hiền và Thanh Long có khoảng một năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Chồng của nữ diễn viên không hoạt động trong ngành giải trí. Theo Thanh Hiền, cha mẹ của Thanh Long không chỉ yêu thương cô mà còn rất thân thiết với con gái riêng của nữ diễn viên.

“Cảm ơn ba mẹ anh vì ngoài yêu thương Hiền, còn yêu thương Grammy hơn hết, có gì tốt cũng cho Grammy. Grammy thích món gì là bà nấu liền. Có thời gian, ông bà dắt Grammy đi chơi, dạy Grammy nói và nhắn tin tiếng Anh. Ông bà dạy Grammy những điều hay, lẽ phải và quan trọng là cho Grammy cảm nhận một tình yêu thương của ông bà nội. Mẹ con em thật sự hạnh phúc và trân trọng tình cảm này”, Thanh Hiền hạnh phúc chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết Thanh Long thương yêu bé Grammy. Thanh Long cũng phụ giúp vợ, tự tay chăm sóc, đưa đón con đi học khi Thanh Hiền bận quay phim.

Diễn viên Thanh Hiền sinh năm 1988, kết hôn với Gia Bảo vào 2014, sau đó có một con gái chung là bé Grammy. Đến tháng 11/2017, Gia Bảo và Thanh Hiền quyết định chấm dứt hôn nhân vì những mâu thuẫn không thể hóa giải. Sau nhiều năm, nữ diễn viên đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới.

