Cuộc sống của diễn viên Hong Kong bỏ nghề để sinh con cho tỷ phú

Diễn viên Lương Lạc Thi quyết định quay trở lại làng giải trí và nỗ lực hết mình để nuôi 3 con hậu ly hôn chồng tỷ phú.

Nữ diễn viên Lương Lạc Thi vừa xuất hiện trước truyền thông sau nhiều năm vắng bóng showbiz. Trong buổi phỏng vấn, cô thẳng thắn trả lời câu hỏi liên quan đến cuộc tình với vị tỷ phú lớn tuổi Lý Trạch Giai.

Lương Lạc Thi sinh năm 1988, từng là diễn viên, người mẫu có tiếng tại Trung Quốc. Gia nhập làng giải trí từ năm 12 tuổi với tư cách là người mẫu nhí, Lương Lạc Thi dần lấn sân sang ca hát và nhận được sự chú ý. Năm 16 tuổi, Lương Lạc Thi trở thành cái tên đình đám trong làng âm nhạc Trung Quốc.

Lương Lạc Thi từng là diễn viên trẻ đầy triển vọng.

Sau đó, Lương Lạc Thi chuyển sang đóng phim và được đề cử giải Ảnh hậu Kim Tượng. Đáng chú ý, Lương Lạc Thi còn từng xuất hiện trong bộ phim Hollywood mang tên The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp Ai Cập 3: Lăng mộ Tần vương).

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Lương Lạc Thi bất ngờ bỏ nghề diễn để kết hôn với tỷ phú Lý Trạch Giai khi mới chỉ 20 tuổi. Mối tình chênh lệch 22 tuổi bị phản đối dữ dội. Gia đình Lý Trạch Giai không chấp nhận Lương Lạc Thi khiến cả hai không có đám cưới chính thức.

Tuy vậy, chỉ 1 năm sau khi giải nghệ, Lương Lạc Thi đã hạ sinh con trai đầu lòng cho Lý Trạch Giai. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô tiếp tục sinh đôi hai trai.

Để tránh ánh mắt của dư luận, Lý Trạch Giai đưa Lương Lạc Thi cùng 3 con sang Mỹ sinh sống trong một căn biệt thự đắt đỏ. Dẫu vậy, chỉ sau 3 năm sinh sống cùng nhau, cả hai quyết định ly hôn.

Sau khi ly hôn, Lương Lạc Thi đưa các con trở lại Trung Quốc. Cô cũng bắt đầu quay trở lại đóng phim và nhận lời đóng quảng cáo cho các nhãn hàng. Danh tiếng của Lương Lạc Thi cũng dần được khôi phục. Ngoài giải trí, nữ diễn viên còn kinh doanh và thu về lợi nhuận khủng.

Hiện tại, cô vẫn đang độc thân và sống trong căn biệt thự trị giá hơn 1,5 tỷ HKD ( 4.700 tỷ đồng ) được chồng cũ chuyển nhượng. Trước tin đồn ăn bám gia đình chồng cũ, Lương Lạc Thi khẳng định: “Không có cái gọi là phí ly hôn trị giá hàng tỷ USD. Có thể chúng tôi đã chia tay nhưng tôi và anh ấy vẫn là cha mẹ của các con. Chúng tôi chăm sóc con bằng tiền riêng. Tôi phải tự kiếm tiền để nuôi con".

Theo thống kê của Forbes năm 2022, tỷ phú Lý Gia Thành, cha của Lý Trạch Giai là người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản ước tính 36 tỷ USD trong khi Lý Trạch Giai là người giàu thứ 18 Hong Kong. Tuy vậy, 3 con của Lương Lạc Thi không nằm trong danh sách thừa kế của gia tộc họ Lý.