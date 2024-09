Cuộc sống của An Dĩ Hiên khi chồng ngồi tù

Truyền thông Đài Loan cho biết An Dĩ Hiên phải cáng đáng mọi việc nhà. Cô cũng cắt đứt quan hệ với một số bạn bè, dừng cập nhật thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 4/9, tờ Mirror Weekly đưa tin về cuộc sống hiện tại của An Dĩ Hiên. Theo đó, cách đây không lâu, nữ diễn viên xuất hiện trên đường Trung Hiếu, Đài Bắc với trang phục đơn giản gồm áo phông màu hồng, quần short và đội mũ lưỡi trai. Lúc 16h, cô được tài xế che ô để lên xe. Sau đó, họ di chuyển tới trường mẫu giáo cách đó khoảng 10 phút.

Hình ảnh mới nhất của An Dĩ Hiên. Ảnh: Mirror Weekly.

Phóng viên kể ngay sau đó, họ nhìn thấy một giáo viên mẫu giáo đích thân dẫn 2 con của An Dĩ Hiên ra xe dưới cơn mưa như trút. Họ không lập tức về nhà mà ghé qua một trung tâm thương mại gần đó. Khi không có chồng bên cạnh, An Dĩ Hiên phải cáng đáng mọi việc trong gia đình. Do đó, cô cần nhờ đến sự giúp đỡ của tài xế và bảo mẫu.

Vào tháng 2, An Dĩ Hiên được bắt gặp ở Thái Lan. Theo cư dân mạng nhìn thấy An Dĩ Hiên, nữ diễn viên có tâm trạng tốt, vui vẻ trò chuyện với gia đình và liên tục lướt điện thoại di động. Trước đó, nguồn tin tiết lộ, khi chồng của An Dĩ Hiên là Trần Vinh Luyện bị bắt, nữ diễn viên đã nhốt mình trong phòng cả ngày và khóc lóc. Gia đình lo lắng bệnh tim của cô có thể tái phát.

Hình ảnh gia đình An Dĩ Hiên trước khi Trần Vinh Luyện bị bắt. Ảnh: Mirror Media.

Ngoài ra, sau khi Trần Vinh Luyện bị tuyên án vào tháng 4/2023, các tài khoản mạng xã hội của An Dĩ Hiên đều “tê liệt”, nhóm chat cũng không còn được cập nhật. Các tin nhắn không được nữ diễn viên trả lời.

Chồng doanh nhân giàu có của An Dĩ Hiên là Trần Vinh Luyện đã bị chính quyền Trung Quốc đại lục bắt giữ với nhiều cáo buộc khác nhau và phải ngồi tù 14 năm. Theo Mirror Weekly, An Dĩ Hiên không tới thăm chồng, thậm chí bị nghi ngờ đã cắt đứt mối quan hệ. Sau biến cố, cô đưa hai con trở về Đài Loan sinh sống. Nữ diễn viên dừng hoạt động trên mạng xã hội, thậm chí cắt liên lạc với nhiều người bạn trước đây.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ… Cô kết hôn với tỷ phú Trần Vinh Luyện vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Sau đó, họ có hai con chung. Thời điểm An Dĩ Hiên sinh con trai, nữ diễn viên được ông xã mua tặng 4 căn hộ cao cấp liền kề.