Cuộc gọi cầu cứu trước khi 5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển

Chiều 23/12, chúng tôi đến khu vực xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, hỏi nhà những thuyền viên bị nạn, ai cũng chỉ "đi một đoạn nữa thấy nhà nào đông người thì nhà đó có người bị nạn".

Ngôi nhà của 3 trong số 5 thuyền viên bị nạn cách nhau không xa. Họ là anh em, bà con, hàng xóm của nhau.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng chủ tàu Trần Văn Hiệp (51 tuổi) nằm trong con hẻm nhỏ ở xóm Rớ ngày một đông người đến hỏi thăm tình hình tìm kiếm các thuyền viên bị nạn.

Anh Hiệp là chủ tàu cá PY 96126 TS bị nạn mất tích. Chiếc tàu có giá hơn 1 tỉ đồng là tài sản dành dụm cả đời đi biển và vay ngân hàng của gia đình anh.

Với đôi mắt đỏ hoe, thi thoảng nhìn chiếc điện thoại chờ mong tin tức từ cơ quan chức năng, anh Hiệp cho biết, tàu PY 96126 TS xuất bến tại cảng cá Đông Tác vào ngày 2/11, vươn khơi khoảng 50 ngày.

“Lẽ ra tôi cũng tham gia chuyến biển lần này, nhưng vì lý do sức khỏe, khi tàu xuất bến ra cửa biển, tôi đã dùng thúng để bơi vào, giao cho Huỳnh Đức Lợi làm thuyền trưởng” – anh Hiệp nói.

Anh Hiệp kể thêm, trong 50 ngày vươn khơi, anh thường xuyên liên lạc với Lợi để hỏi thăm tình hình, sức khỏe của các anh em. Trước khi tàu cá gặp nạn, anh nhận được cuộc điện thoại của Lợi thông báo “tàu bị phá nước”, anh trấn an các anh em bình tĩnh.

“Khoảng 8h30 tối 22/12, tôi nhận được cuộc điện thoại cần cứu của Lợi, Lợi nói ‘tàu đang ở địa phận huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), cách Mũi Đôi 2,7 hải lý thì bị phá nước’. Với kinh nghiệm đi biển 30 năm, tôi trấn an các em bình tĩnh, nhảy vào thúng, bỏ của cứu thân mình. Rồi Lợi cúp máy, 5 phút sau, tôi gọi lại thì không liên lạc được” – anh Hiệp kể.

Từ khi nhận được cuộc điện thoại ấy, vợ chồng anh Hiệp không thể nào chợp mắt, anh tìm mọi cách để thông báo với lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cứu nạn, gọi điện thoại về gia đình các thuyền viên để trấn an tinh thần, bình tĩnh tìm kiếm.

Cứ nhắc đến tên con trai, ông Huỳnh Đức Thắng (60 tuổi) lại rơm rớm nước mắt. Anh Lợi – con trai ông Thắng là thuyền trưởng của tàu gặp nạn. Hơn 15 năm làm nghề biển, anh lăn lộn với sóng gió nuôi vợ con cùng cha mẹ già.

Anh Lợi là con trai duy nhất trong nhà. Do nhà nghèo, Lợi nghỉ học từ nhỏ để đi biển, cưới vợ năm 23 tuổi, sinh được đứa con gái 5 tuổi. Trước khi bị nạn, anh Lợi có điện thoại về nhà cho ông Thắng thông báo tình hình ‘tàu bị phá nước’. Ông Thắng chỉ kịp ú ớ thì đầu dây bên kia mất sóng.

Ông Thắng hy vọng rằng con mình đang trôi dạt đâu đó và sẽ sớm được cứu sống. “Thương nó còn quá trẻ! 28 tuổi, còn biết bao ước mơ hoài bão, còn chưa kịp dắt tay con đến trường học… Mong cho nó được bình an trở về mà chăm lo cho vợ con”, ông Thắng nói trong nước mắt.

Cách nhà anh Lợi khoảng 500m là nhà của thuyền viên Trần Trọng Quyền (27 tuổi). Đây là chuyến biển đầu tiên của Quyền trong năm nay.

Vừa về nhà sau cuộc tìm kiếm, ông Trần Văn Quan (53 tuổi, ba của Quyền) cho biết, lúc 6h tối 22/12, Quyền có gọi điện thoại về nhà nói ‘ba má chuẩn bị gà vịt, 7h sáng mai là con có mặt ở nhà’. Ông Quan nghe con gọi về, mừng rỡ bảo vợ sáng đi chợ sớm, mua đồ ăn bồi bổ cho con.

“Đến 6h sáng nay, tôi thức dậy và nghe tin dữ, tôi vội lấy xe máy chạy vào Vạn Ninh, vừa đi vừa tìm kiếm dưới biển để tìm con. Đến giờ thì chờ cơ quan chức năng thông báo về gia đình” – ông Quan nói.

Ông Quan nhớ rất rõ ngày đi của con trai, ông nhẩm đốt ngón tay tính đến hôm nay đã là ngày thứ 51, nếu không có gì thì đây là lúc tàu vào bờ. Theo ông Quan, Quyền làm nghề lái xe tải nhưng mấy tháng nay thất nghiệp, xin ba má đi chuyến biển để có tiền ăn Tết.

Vẫn đang nỗ lực tìm kiếm

Đến 14h ngày 23/12, thông tin từ Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang triển khai tìm kiếm 5 ngư dân Phú Yên mất tích do gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa. Hiện, chưa tìm thấy nạn nhân nào.

Như VTC News thông tin, khoảng 21h, tàu cá do anh Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi) làm thuyền trưởng, cùng 4 ngư dân là Huỳnh Tấn Tuyển (35 tuổi), Trần Trọng Quyền (27 tuổi), cùng trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa; Hồ Quốc Cường (26 tuổi), Hồ Quốc Dũng (20 tuổi), cùng trú ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An chuẩn bị về cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hoà, Phú Yên, sau gần hai tháng đánh bắt ở vùng biển Trường Sa.

Khi đến vùng biển Khánh Hòa - cách Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh khoảng 2,7 hải lý, tàu gặp sóng lớn, phá nước. Ông Lợi chỉ kịp gọi điện về địa phương thông báo tàu gặp nạn rồi mất tín hiệu.