Tàu cá Phú Yên chìm ở Khánh Hòa, 5 ngư dân mất tích

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Bộ Công an vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.