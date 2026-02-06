Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào

  • Thứ sáu, 6/2/2026 18:39 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Chiều 6/2, tại Thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa ba đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tong Bi thu anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt 3 Đảng tại Cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 2

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tong Bi thu anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tong Bi thu anh 5

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của 3 Đảng tại Cuộc gặp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Campuchia

Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã chủ trì Lễ đón chính thức.

6 giờ trước

Tổng Bí thư đến sân bay Techo, bắt đầu thăm Campuchia

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận.

10 giờ trước

Tổng Bí thư lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Campuchia, thúc đẩy hợp tác toàn diện, củng cố mối quan hệ láng giềng và hợp tác khu vực Việt Nam - Campuchia - Lào.

12 giờ trước

https://www.vietnamplus.vn/cuoc-gap-cap-cao-giua-3-dang-cua-campuchia-viet-nam-va-lao-post1092812.vnp

Vietnam+

