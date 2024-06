Cuộc đọ sức đố mẹo giữa hai cậu bé

Chú bé rắc rối “Chú bé rắc rối” là câu chuyện về đôi bạn “cùng tiến” An và Nghi. Nghi học giỏi và là một tấm gương sáng bao nhiêu thì An lại ham chơi và lười học bấy nhiêu, và những câu chuyện tréo ngoe bắt đầu xảy ra khi Nghi phải trở thành gia sư bất đắc dĩ của “chú bé rắc rối” An.