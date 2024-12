Cuộc chiến khốc liệt ở Manchester United

HLV Ruben Amorim đứng trước một thách thức không nhỏ khi quyết định bộ ba trung vệ đá chính trong trận gặp Nottingham Forest tại Old Trafford diễn ra lúc 0h30 ngày 8/12. Sau những tuần đầu tiên dẫn dắt Manchester United, chiến lược gia người Bồ Đào Nha liên tục thay đổi đội hình, tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các cầu thủ.

Trong bốn trận đầu tiên của Amorim, ông thực hiện tới sáu thay đổi trong đội hình xuất phát mỗi trận. Với lịch thi đấu dày đặc, việc xoay tua là điều không thể tránh khỏi. Tính đến nay, 20 cầu thủ có cơ hội ra sân từ đầu. Con số này có thể tăng lên 21 khi tài năng trẻ Leny Yoro, người vừa ra mắt trong trận thua 0-2 trước Arsenal, đang chờ đợi suất đá chính đầu tiên.

Cầu thủ 18 tuổi gia nhập từ Lille vào mùa hè nhưng dính chấn thương ngay trận đầu tiên của chuyến du đấu Mỹ. Trở lại sau thời gian dưỡng thương, Yoro được tung vào sân ở phút 59 trong trận gặp Arsenal và lập tức gây ấn tượng. Anh thực hiện ba pha tắc bóng, hai lần cản phá và một tình huống chặn bóng xuất sắc, cho thấy tiềm năng lớn của mình.

Trong trận gặp Arsenal, Yoro được xếp đá trung vệ lệch phải, vị trí vốn thuộc về Matthijs de Ligt. Trung vệ người Hà Lan phải chuyển sang trung tâm khi Harry Maguire trở lại đội hình. Với Lisandro Martinez hết án treo giò và sẵn sàng tái xuất ở vị trí trung vệ lệch trái, Amorim giờ đây phải cân nhắc giữa Yoro, Maguire, và Noussair Mazraoui cho suất còn lại.

Mazraoui, một hậu vệ đa năng, gây bất ngờ khi được sử dụng ở vai trò trung vệ trong các trận đấu trước Ipswich Town, Bodo/Glimt và Everton. Anh thậm chí đá trung vệ lệch trái trong trận gặp Arsenal khi Martinez vắng mặt. Khả năng chơi linh hoạt ở mọi vị trí hàng thủ khiến Mazraoui trở thành quân bài chiến lược trong tay Amorim.

Harry Maguire, với kinh nghiệm dày dạn, vẫn là một ứng viên đáng gờm. Nhưng tài năng và sức trẻ của Yoro đang khiến cuộc đua thêm phần kịch tính.

Với tầm quan trọng của trận đấu trước Nottingham Forest, Amorim có thể thận trọng khi sử dụng Yoro từ đầu, dù màn trình diễn của anh trước Arsenal rất ấn tượng. Nếu Yoro được đá chính, Mazraoui nhiều khả năng sẽ được đẩy ra cánh trái, còn Diogo Dalot có thể phải nhường chỗ.

Ngoài ra, Amad Diallo, người không được sử dụng từ đầu trong trận gặp Arsenal, cũng đang chờ đợi cơ hội trở lại bên hành lang cánh phải.

Manchester United nhấn mạnh rằng họ sẽ không vội vàng trong việc để Yoro gánh vác trọng trách lớn ngay lập tức. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Yoro đang là cái tên sáng giá nhất cho suất trung vệ lệch phải trong tương lai.

Với Ruben Amorim, việc xây dựng một hàng thủ ổn định là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh đội bóng chưa đạt được sự ổn định dưới triều đại mới. Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Yoro, Mazraoui và Maguire sẽ là bài toán khó nhưng cũng đầy hứa hẹn cho HLV người Bồ Đào Nha.

Trận đấu với Nottingham Forest sẽ là một bài kiểm tra nữa cho tài cầm quân của Amorim, cũng như cơ hội để hàng thủ của United tìm ra bộ khung hoàn hảo. Liệu Yoro có được trao cơ hội đá chính hay Amorim sẽ tiếp tục dựa vào kinh nghiệm? Câu trả lời sẽ có tại Old Trafford.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.