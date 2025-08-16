Cunha 'lấy áo, lấy nhà' của Ibrahimovic

Tân binh của Manchester United, Matheus Cunha, vừa mua lại căn nhà cũ của danh thủ một thời tại sân Old Trafford - Zlatan Ibrahimovic.

Cunha mong sẽ thành công tại MU như Ibrahimovic

Tiền đạo người Brazil, gia nhập “Quỷ đỏ” hồi tháng trước, chi 5 triệu bảng để sở hữu căn biệt thự sang trọng. Ngôi nhà mới của Cunha tại Hale, Greater Manchester, có sáu phòng ngủ, sáu phòng tắm, cùng đầy đủ tiện nghi: phòng gym, quầy bar, rạp chiếu phim, phòng thu và phòng billiards.

Bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng từ Wolves hy vọng đây sẽ là chốn an cư lý tưởng tại vùng Tây Bắc nước Anh cho anh và vợ Gabriela, người vừa hạ sinh đứa con thứ hai của họ.

Không chỉ mua nhà của chân sút lừng danh người Thụy Điển, Cunha còn mặc luôn chiếc áo số 10 từng thuộc về Ibrahimovic. Cunha được trao lại số áo cũ của Ibrahimovic sau khi Marcus Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải.

Với việc mua nhà và mặc lại số áo của Ibrahimovic, dường như Cunha rất mong muốn tái hiện thành công mà Ibrahimovic từng có ở Old Trafford. Tiền đạo người Thụy Điển ghi 29 bàn sau 53 trận cho MU từ năm 2016 đến 2018, giành Europa League, Cúp Liên đoàn Anh và Siêu cúp Anh.

Cunha có màn ra mắt MU trong trận giao hữu với Leeds tại Stockholm và sau đó cùng đội sang Mỹ du đấu trước mùa giải. Cunha cùng hai tân binh khác là Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko cũng sẽ góp mặt trong trận đấu gặp Arsenal tại Old Trafford vào tối nay.

Ở tuổi 26, Cunha chuyển đến MU với hy vọng sẽ tạo dựng được thành công mới. Trong các mùa trước, dù Cunha chơi ấn tượng tại Wolves nhưng "Bầy sói" không phải là bệ phóng giúp anh trở thành siêu sao.