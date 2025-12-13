Cung điện hoàng gia nào được coi là kỳ quan thứ tám của thế giới?

Tòa thị chính được xây trên 13.659 cây cọc, được coi là Kỳ quan thứ tám của thế giới và hiện nay là cung điện hoàng gia (nằm ở phía tây Quảng trường Dam, trung tâm Amsterdam).

Dưới thời Peter, Amsterdam là cảng lớn nhất và thành phố giàu có nhất thế giới. Xây dựng trên vùng đất lầy lội với hệ thống kênh đào đồng tâm, thành phố gồm bảy mươi đảo nối với nhau bằng 500 cây cầu. Những bức tường thành và tháp canh kiên cố được thiết kế để bảo vệ và hỗ trợ các máy bơm nước. Cối xay gió trên đỉnh tháp cung cấp năng lượng để hút nước, tạo ra các vùng đất khô, trong khi những cối xay gió khác không ngừng hoạt động để bơm nước ra biển.

Các tòa nhà ở Amsterdam phản ánh sự giàu có của thành phố, với các tháp nhà thờ bằng gạch đỏ theo phong cách hình trụ tròn đặc trưng của Hà Lan. Tòa thị chính, được xây trên 13.659 cây cọc, được coi là Kỳ quan thứ Tám của Thế giới và hiện nay là cung điện hoàng gia. Thành phố cũng nổi bật với các nhà máy bia, nhà máy tinh luyện đường, kho thuốc lá, và nhiều cơ sở sản xuất khác, tạo nên một cảnh quan phong phú.

Những căn nhà cao tầng gạch đỏ dọc theo các con kênh, với mặt tiền hẹp và đầu hồi có mái dốc nhọn, vẫn là nét đẹp đặc trưng của Amsterdam. Đầu hồi có thanh xà để nâng đồ từ đường phố lên các tầng trên. Từ các cửa sổ cao, chủ nhân ngôi nhà có thể nhìn xuống đường phố, hàng cây, và mặt nước gợn sóng của các con kênh.

Nước và tàu thuyền ở khắp mọi nơi. Rẽ vào bất kỳ ngóc ngách nào, du khách đều bắt gặp những cột buồm và cánh buồm. Bờ sông là một rừng cột buồm. Dọc theo các con kênh, người đi bộ bước qua dây thừng, cọc gang neo thuyền, những mảnh ván xẻ, thùng gỗ tròn, mỏ neo, thậm chí cả súng thần công.

Toàn bộ thành phố là một xưởng đóng tàu. Và bản thân bến cảng cũng đông đúc tàu bè đủ kích cỡ - những chiếc thuyền đánh cá nhỏ treo buồm dọc hình tam giác vừa trở về vào giữa trưa sau chuyến đánh bắt trên vịnh Zuider Zee vào sáng sớm; các thuyền buôn lớn loại ba cột buồm của Công ty Đông Ấn và các tàu chiến tuyến trang bị bảy mươi hoặc tám mươi khẩu pháo, tất cả đều mang phong cách Hà Lan điển hình với mũi tàu hình bầu tròn hếch lên, thân tàu có xà rộng và đáy nông, trông giống hệt như những đôi giày gỗ Hà Lan cỡ lớn được lắp thêm cột và cánh buồm; những chiếc thuyền trang nhã của Hoàng gia với phần mũi phồng to đặc trưng cho tàu thuyền Hà Lan thời đó, những cabin lớn có các cửa sổ khảm hoa văn kính màu nằm ở phần đuôi tàu.

Và ở đầu phía đông của bến cảng, trong khu vực được gọi là Ostenburg, có các xưởng đóng tàu của Công ty Đông Ấn Hà Lan với các cầu cảng và các đà lớn - những con tàu được đóng khi nằm trên đà. Từng hàng nối tiếp nhau, những thân tàu to tròn, mũi phồng của loại tàu do Đông Ấn đặt hàng đang thành hình, bắt đầu từ sống tàu, rồi tới xương tàu, ván tàu, boong tàu lần lượt ghép lại. Gần đó là những con tàu kỳ cựu trở về sau những chuyến đi dài đã được đại tu.

Đầu tiên, người ta tháo bỏ các cánh buồm, dây buồm và cột buồm; sau đó thân tàu được kéo vào vùng nước thủy triều nông và để nghiêng sang một bên. Ở đó, chúng nằm như những con cá voi mắc cạn trong khi các thợ mộc, thợ lắp ráp và những người thợ khác tràn vào cạo bỏ những lớp sinh vật biển phong phú bám chặt vào đáy tàu, thay thế những tấm ván mục nát và nấu chảy nhựa đường còn mới trét kín các mối nối để ngăn nước biển rò rỉ vào.

Chính xưởng đóng tàu này là chốn thiên đường đặc biệt dành riêng cho giới đi biển, và nó nằm trong một thiên đường còn rộng lớn hơn - toàn bộ thành phố Amsterdam, nơi mà Peter đã lưu lại trong bốn tháng.