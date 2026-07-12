Cung cấp ma túy dưới 'vỏ bọc' bán nước tinh khiết

Công an xã Sơn Động (Bắc Ninh) triệt phá vụ án ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có đối tượng cung cấp ma túy hoạt động dưới vỏ bọc bán nước tinh khiết.

Từ nguồn tin báo của người dân, Công an xã Sơn Động phát hiện Nguyễn Văn Hảo (SN 1998) và Nguyễn Văn Liêm (SN 1993) cùng trú tại xã Tây Yên Tử, sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu vườn keo ven đường , trên Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Chao, xã Sơn Động.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều xi lanh, nước cất và các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận còn có Nguyễn Đức Thuật (SN 1966) và Nguyễn Văn Thành (SN 1986, đều trú tại tỉnh Quảng Ninh) cùng tham gia sử dụng ma túy nhưng đã rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Thay vì tụ tập trong khu dân cư, chúng chọn một khu vườn keo hẻo lánh, cách khu dân cư khoảng 4 km, nằm ven Quốc lộ 279 để tổ chức sử dụng ma túy.

Sau khi sử dụng, các đối tượng nhanh chóng tản ra nhiều hướng nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác phát hiện, truy bắt. Không bỏ lỡ thời cơ, Công an xã Sơn Động đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 3 mũi công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Một mũi bám sát hiện trường, một mũi tổ chức chốt chặn các tuyến đường trọng điểm, mũi còn lại phối hợp với Công an xã Dương Hưu truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Chỉ sau thời gian ngắn, Thuật và Thành bị khống chế khi đang di chuyển trên Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Tảu, xã Dương Hưu. Tang vật thu giữ thêm một gói heroin.

Từ những lời khai ban đầu, Công an xã Sơn Động tiếp tục mở rộng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an làm rõ Nguyễn Việt Đức (SN 1988, quê Phú Thọ, đang thuê trọ tại thôn Thượng 2, xã Sơn Động) là đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm trên. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, Đức sử dụng công việc vận chuyển, bán nước tinh khiết làm "vỏ bọc". Việc thường xuyên đi lại qua nhiều địa bàn giúp đối tượng dễ dàng tiếp cận người nghiện để bán ma túy mà ít bị nghi ngờ.

Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, thu giữ thêm 2 gói heroin. Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong toàn vụ án là 3,0403 gam. Kết quả test nhanh cho thấy cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.