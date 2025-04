Cục TDTT Việt Nam làm việc với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia

Buổi làm việc do Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt chủ trì. Tại đây, ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia báo cáo về tình hình hoạt động cũng như những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Ông Hổ cho biết đội ngũ viên chức và người lao động hiện rất mỏng trong khi khối lượng công việc lớn; nguồn thu hiện tại chỉ đủ chi trả các khoản thiết yếu; hệ thống cơ sở vật chất nhiều hạng mục đã xuống cấp, cần duy tu, bảo dưỡng... Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Cục TDTT để đơn vị từng bước vượt qua khó khăn.

Trước báo cáo trên, đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ của Cục TDTT đã ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự các phòng, ban theo chỉ đạo. Đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính cũng nhấn mạnh rằng Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia là đơn vị tự chủ hoàn toàn về tài chính, song thời gian qua, hoạt động kinh doanh gặp nhiều trở ngại do những vướng mắc về cơ chế cùng các yếu tố khách quan và chủ quan khác.

Nắm bắt thực trạng, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt chỉ đạo Khu Liên hợp cần khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý theo đúng quy định. Cục TDTT luôn đồng hành và hỗ trợ đơn vị, tuy nhiên yếu tố quyết định vẫn nằm ở sự chủ động của tập thể cán bộ.

“Cán bộ phải bám sát công việc. Bộ phận nào chậm trễ, trong thẩm quyền của Cục, tôi cam kết sẽ xử lý ngay. Đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, từ việc nhỏ đến việc lớn, đúng quy định. Trước mắt, cần rà soát các Đề án, Tờ trình đã gửi Bộ, xác định rõ vướng mắc và chủ động phối hợp xử lý”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt chỉ đạo Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.

Về vấn đề cơ sở vật chất xuống cấp, Cục trưởng yêu cầu đơn vị cần chủ động bắt tay vào sửa chữa, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, rà soát, dọn dẹp trong phạm vi năng lực cho phép.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.