Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu hoạt động trở lại

Ngày 11/9, Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai đã có thông báo về việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu.

Hoạt động thông quan và xuất nhập cảnh mở trở lại vào 11h ngày 11/9. Ảnh: T.L.

Căn cứ tình hình mưa lũ trên sông qua biên giới, qua trao đổi, thống nhất với cơ quan quản lý cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc), Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai mới đây thông báo khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, cho biết từ 11h ngày 11/9, hoạt động thông quan hàng hóa, xuất nhập cảnh đối với người và phương tiện tại cửa khẩu quốc tế bắt đầu trở lại bình thường

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, địa bản tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to, lũ các sông suối lên cao, Ban quản lý đã ban hành văn bản về việc tạm dừng xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Lào Cai từ ngày 9/9.

Quyết định căn cứ theo thư liên hệ từ phía Hà Khẩu (Trung Quốc) đề nghị tạm thời đóng cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Hồng và sông Nậm Thi lên cao.

"Các cá nhân, tổ chức có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu biết và chủ động có kế hoạch vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu cho phù hợp trong thỏa thuận về giao nhận hàng hóa giữa hai bên", văn bản nêu.