Cử tri muốn trả góp tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính lên tiếng

Cử tri TP.HCM kiến nghị giảm gánh nặng khi chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ Tài chính cho biết đang hoàn thiện cơ chế đặc thù để xử lý vướng mắc này.

Cử tri TP.HCM đề nghị điều chỉnh chi phí chuyển mục đích sử dụng đất và giảm gánh nặng thuế, khi giá đất ở tăng mạnh khiến nhiều hộ khó khăn không đủ khả năng chuyển đổi. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận kiến nghị của cử tri TP.HCM về việc giá đất hiện nay chưa phù hợp thu nhập của người dân. Nhiều hộ khó khăn khi tách thửa, xây nhà cho con không đủ khả năng tài chính để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Từ đó, cử tri kiến nghị có mức giá chuyển mục đích phù hợp; nghiên cứu giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản và có chính sách miễn, giảm đối với các hộ gia đình khó khăn.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề xuất xem xét cơ chế cho phép các hộ dân khó khăn được nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo hình thức trả góp, với thời hạn dài, giúp người dân ổn định chỗ ở.

Phản hồi kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính dẫn quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị định 103/2024. Theo đó, khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian bằng phần chênh lệch giữa tiền đất sau khi chuyển đổi và tiền đất trước khi chuyển đổi tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích.

Bộ cũng cho hay thời gian qua, một số địa phương xây dựng bảng giá đất mới cao đột biến so với bảng giá cũ, đặc biệt là có chênh lệch lớn giữa giá đất ở và đất nông nghiệp khiến chi phí chuyển mục đích tăng mạnh, gây áp lực cho người dân. Nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong trường hợp này để giảm gánh nặng cho người dân.

Trước tình hình này, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đặc thù của Chính phủ nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Còn về đề nghị cho phép hộ dân khó khăn nộp tiền chuyển mục đích theo hình thức trả góp, Bộ Tài chính cho biết Nghị định 103/2024 và Nghị định 101/2024 đã quy định cụ thể việc người sử dụng đất được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận lần đầu, kèm theo thủ tục cụ thể.

Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành đã có các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp thực sự khó khăn.

Nghị định 103/2024 nêu rõ việc miễn, giảm trong hạn mức đất ở khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng hoặc cấp giấy chứng nhận, bao gồm trường hợp thương binh, bệnh binh không còn khả năng lao động, hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính, người dân tộc thiểu số, người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do nguy cơ đe dọa tính mạng, và các trường hợp thuộc diện ưu đãi người có công.