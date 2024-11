'Cú lừa' từ các anh trai, chị đẹp?

Nhóm nhạc chiến thắng từ những chương trình anh trai, chị đẹp đều chưa ra mắt. Thay vào đó là sự ra đời của những đội hình hoàn toàn khác.

Hơn 2 tháng đã trôi qua kể từ khi tập cuối Anh trai “say hi” lên sóng với 4 concert đã hoặc sắp được tổ chức. Best5 gồm 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất đêm chung kết chưa ra mắt. Nhưng một nhóm nhạc khác mang tên MOPIUS gồm 4 anh trai cũng nổi tiếng từ Anh trai “say hi” sắp có MV đầu tiên.

Ngoài Quang Hùng MasterD, 3 thành viên còn lại của MOPIUS không hề nằm trong đội hình Best5. 3 ca sĩ đó gồm Hurrykng, Jsol và Dương Domic. Sự ra mắt của MOPIUS ít nhiều gây tranh cãi trong cộng đồng fan Anh trai “say hi”.

Sự im ắng khó hiểu của những nhóm nhạc chiến thắng

Điều khiến khán giả tranh luận khi thông tin liên quan đến MOPIUS được ồ ạt tung ra là Best5 chưa có bất cứ động thái nào cho thấy họ sắp ra mắt. Best5 gồm HIEUTHUHAI, RHYDER, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc. Để họ trở thành 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất chương trình, thậm chí áp đảo những nghệ sĩ còn lại, người hâm mộ đã phải bỏ ra công sức và thời gian để bỏ phiếu suốt ngày đêm. Kèm theo đó là số tiền lớn các cộng đồng fan phải quyên góp để đổi lấy chiến thắng không dễ dàng cho thần tượng. Thế nhưng, đến nay Best5 chưa hề ra mắt mà thay vào đó là sự ra đời của MOPIUS. Điều đó khiến fan của các anh trai chiến thắng thấy không hài lòng.

MOPIUS gồm 4 thành viên Quang Hùng MasterD, Hurrykng, Jsol và Dương Domic. Ảnh: Nomad.

Sự ra mắt của MOPIUS nhắc khán giả nhớ tới LUNAS, một nhóm nhạc được thành lập từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Theo kết quả đêm chung kết, 7 chị đẹp chiến thắng, giành suất thành đoàn gồm Thu Phương, Mỹ Linh, Lệ Quyên, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc và MLee. Tuy nhiên, đội hình của LUNAS chỉ bao gồm Diệp Lâm Anh, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc và bổ sung thêm Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby, 2 ca sĩ đã bị loại từ trước đêm chung kết.

Nhìn vào trường hợp Anh trai “say hi” và LUNAS, nhiều khán giả đặt câu hỏi vậy kết quả ở chung kết có ý nghĩa gì và bình chọn của người hâm mộ cho các anh trai, chị đẹp phải chăng chỉ là... một “cú lừa”.

Tuy nhiên, trường hợp MOPIUS khá khác biệt LUNAS. MOPIUS gồm 4 anh trai bước ra từ Anh trai “say hi” nhưng không phải kế hoạch chương trình đặt ra. Công ty quản lý của MOPIUS là Nomad khẳng định nhóm nhạc này không nằm trong dự định của Anh trai “say hi”. MOPIUS đơn giản là tập hợp 4 nghệ sĩ nam trong cùng công ty quản lý để tạo làn gió mới với thị trường âm nhạc trong nước. Song song hoạt động nhóm, các thành viên MOPIUS cũng tiếp tục sự nghiệp solo riêng. Ngoài một số bài đăng ban đầu trước khi MOPIUS công bố đội hình, Fanpage chính thức của Anh trai “say hi” sau đó cũng không đăng tải bất cứ thông tin nào liên quan đến nhóm nhạc này.

Đồng nghĩa việc MOPIUS ra mắt không ảnh hưởng tới việc Best5 có hoạt động hay không. Cũng có nghĩa, khán giả có thể tin tưởng vào việc Best5 sẽ ra mắt, chỉ là không biết cụ thể thời điểm nào.

Ngược lại, LUNAS do chính đơn vị thực hiện chương trình sản xuất. Và nếu Best5 của Anh trai "say hi" chưa rõ số phận ra sao thì việc ra mắt nhóm thành đoàn của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã gần như là không thể. Hơn một năm trôi qua, thậm chí mùa 2 đã lên sóng nhưng nhóm nhạc đó chưa có bất cứ hoạt động chung nào, thậm chí không có nổi tên nhóm.

NSX tung ra LUNAS với đội hình 5 thành viên thay vì nhóm thành đoàn. Ảnh: NSX.

Bài học từ chương trình sống còn Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, nơi chương trình âm nhạc “sống còn” thịnh hành và nở rộ nhất, không thiếu trường hợp một game show có nhiều nhóm nhạc khác nhau ra mắt rồi hoạt động như Anh trai "say hi".

Chẳng hạn chương trình Produce 101 mùa 2 ngoài nhóm nhạc Wanna One gồm 11 thành viên có lượt bình chọn cao nhất, còn tạo tiền đề để JBJ với 6 nam thần tượng có lượt phiếu bầu thấp hơn được ra mắt. Tương tự, ở Produce 101 mùa một, ngoài nhóm chiến thắng I.O.I với đội hình 11 thành viên, một số thần tượng nữ khác bước ra từ chương trình này đã lập nhóm mới với tên gọi I.B.I. Nhóm ra mắt vào năm 2016 với 5 thành viên Chaekyung, Haein, Hyeri, Suhyun và Sohee.

Tuy nhiên, các nhóm nhạc này được quản lý, sản xuất bởi những công ty khác nhau. Chẳng hạn, I.B.I trực thuộc LOEN Entertainment và chỉ hoạt động trong khoảng một năm. Trong khi đó, YMC Entertainment là công ty quản lý I.O.I và nhóm nhạc này duy trì được gần 3 năm.

Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi Best5 của Anh trai "say hi" ra mắt. Ảnh: NSX.

Khá giống MOPIUS, JBJ và I.B.I được ra mắt với các thành viên không chiến thắng nhưng vẫn có thể tận dụng sức nóng từ chương trình. Sức nóng đó giúp các nhóm nhạc dự án kiểu này dễ dàng thu hút sự quan tâm, chú ý từ công chúng, tạo nền tảng vững chắc để từng thành viên sau đó phát triển sự nghiệp solo. Tuy nhiên, JBJ và I.B.I không vướng tranh luận như MOPIUS là bởi các nhóm nhạc này đều được ra mắt ít nhất vài tháng sau khi nhóm chiến thắng như I.O.I, Wanna One đã hoạt động.

Do đó, MOPIUS tuy hoàn toàn tách biệt so với Best5 nhưng việc nhóm chiến thắng của Anh trai “say hi” đến nay chưa có bất cứ hoạt động hoặc dấu hiệu nào cho thấy việc sắp ra mắt khiến người hâm mộ băn khoăn, lo lắng. Đặc biệt, việc Quang Hùng MasterD cũng nằm trong đội hình Best5 nhưng vẫn ra mắt ở MOPIUS càng khiến nỗi lo lắng đó tăng lên.

Khán giả đặt câu hỏi Quang Hùng MasterD hoạt động ra sao khi là thành viên của cả 2 nhóm hay liệu có phải Best5 không ra mắt nên Quang Hùng MasterD mới đủ thời gian để quảng bá cùng MOPIUS. Rất nhiều câu hỏi được khán giả đặt ra mà có lẽ chỉ đến khi Best5 đưa ra câu trả lời chính thức thì những thắc mắc đó mới được giải đáp.