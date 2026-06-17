Cú hích giúp socola Queenam chinh phục Thaifex 2026

Vượt qua hơn 600 đối thủ quốc tế, sản phẩm socola bọc hạt hương vị Shichimi của Queenam được vinh danh tại hạng mục taste Innovation Show thuộc Thaifex - Anuga Asia 2026.

Phối hợp sự cay ấm của gia vị Shichimi vào những viên socola, Queenam chinh phục hội đồng chuyên gia ẩm thực quốc tế tại mùa giải năm nay. Khi ý tưởng sáng tạo được nâng đỡ bởi định hướng phát triển bài bản, sản phẩm socola “Made in Vietnam” có thể khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.

Sáng kiến được giới chuyên môn quốc tế đón nhận

Diễn ra trong 26-30/5 tại Bangkok (Thái Lan), Thaifex - Anuga Asia 2026 là một trong những triển lãm thương mại ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) có quy mô lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thu hút 3.590 doanh nghiệp đến từ 56 quốc gia cùng 95.000 lượt khách tham quan, sự kiện trở thành điểm hẹn cho các thương hiệu muốn tiếp cận mạng lưới chuyên gia đầu ngành, nhà sản xuất và nhà phân phối trên thế giới.

Là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại hội chợ, không gian trưng bày taste Innovation Show giới thiệu các sản phẩm được ban giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo, tiềm năng chiếm lĩnh thị trường và khả năng dẫn dắt xu hướng F&B.

Giữa không khí cạnh tranh của các tên tuổi, dòng socola bọc hạt vị Shichimi của Queenam gây bất ngờ khi nằm trong danh sách 3 đại diện Việt Nam góp mặt tại chung kết. Danh hiệu này phản ánh nỗ lực mang đến cuộc phiêu lưu vị giác vừa mới lạ, vừa gần gũi của thương hiệu nội địa.

Hai thái cực hương vị cay - ngọt tạo sức hút cho socola Queenam vị Shichimi tại Thaifex 2026.

Sở hữu hương vị độc đáo, món ăn vặt này gây ấn tượng với thực khách và giới chuyên môn ghé thăm gian hàng. Lấy cảm hứng từ Shichimi Togarashi, loại bột ớt “thất vị hương” của Nhật Bản, sản phẩm giao thoa giữa vị ngọt dịu của lớp vỏ socola trắng, phần nhân hạt điều và hạnh nhân giòn tan, béo bùi, pha chút cay tê cùng mùi thơm nồng từ hỗn hợp ớt đỏ xay, hạt gai dầu, hạt tiêu, vỏ cam quýt, hạt vừng, gừng và rong biển.

Chất liệu sáng tạo làm nên socola vị cay Shichimi

“Quả ngọt” tại đấu trường châu lục của thương hiệu Queenam không đến từ may mắn, mà được gặt hái bởi quá trình nghiên cứu về nguyên liệu, văn hóa ẩm thực và thị hiếu người tiêu dùng.

Tiếp cận gia vị Shichimi Togarashi từ quá trình làm việc với đối tác quốc tế, đội ngũ phát triển sản phẩm tại Queenam bị thu hút và có ý tưởng tái định nghĩa trải nghiệm thưởng thức socola của người tiêu dùng. Sau nhiều vòng thử nghiệm, đội ngũ tìm ra sự cân bằng giữa vị ngọt béo của socola trắng, độ giòn bùi của hạt điều và hạnh nhân, cùng đặc tính cay ấm đặc trưng của Shichimi.

Queenam mang đến góc nhìn mới mẻ về nghệ thuật thưởng thức socola.

Thành quả cuối cùng là sản phẩm mà ở miếng cắn đầu tiên, người thưởng thức cảm nhận vị ngọt béo của socola và các loại hạt; sau đó, hương thơm cùng hậu vị cay ấm của Shichimi dần xuất hiện, mang đến cung bậc mới mẻ và khác biệt.

Bệ đỡ đưa ý tưởng bước ra đời thực

Để hiện thực hóa ý tưởng mới thành sản phẩm thương mại, Queenam nhận sự hậu thuẫn từ Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Fancy Foods - đơn vị kế thừa gần 30 năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái Nhất Hương. Sở hữu nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế tại TP.HCM, Fancy Foods đảm bảo chất lượng của từng mẻ socola.

Dù là cái tên khá mới trên thị trường, Queenam không chỉ được đón nhận bởi tín đồ socola trong nước mà còn hiện diện tại nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Thái Lan. Thay vì chạy theo xu hướng, mỗi viên socola của thương hiệu chứa đựng ý tưởng và kinh nghiệm của người Việt. Chính tầm nhìn ấy biến thành tích tại Thaifex - Anuga Asia 2026 làm cột mốc khởi đầu cho khát vọng vươn ra biển lớn của doanh nghiệp nội địa.