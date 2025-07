Cú domino 100 triệu euro làm rung chuyển hè 2025

Barcelona đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ Luis Diaz, bất chấp những rào cản tài chính. Tiền đạo người Colombia được Giám đốc Thể thao Deco đánh giá là mục tiêu hàng đầu cho vị trí tấn công biên, thậm chí xếp trên cả Marcus Rashford.

Theo Marca, dù Liverpool từng từ chối lời đề nghị trị giá 67,5 triệu euro từ Bayern Munich, Barcelona tin rằng khát khao rời Anfield của Diaz có thể trở thành đòn bẩy quan trọng trong quá trình đàm phán. Nếu thương vụ thành công, đội bóng xứ Catalonia sẽ sở hữu một mũi công đột phá và giàu tốc độ ở cánh trái - điều HLV Hansi Flick đang rất cần.

Ở chiều ngược lại, Liverpool được cho là đang “dòm ngó” Rodrygo của Real Madrid. Việc ngôi sao người Brazil dần mất vị trí trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso khiến tương lai anh bị đặt dấu hỏi.

Arsenal từng theo đuổi Rodrygo, nhưng rút lui khi tiến gần đến Noni Madueke và Viktor Gyokeres. Đây là cơ hội để Liverpool đẩy nhanh thương vụ, đặc biệt nếu họ thu về khoản tiền lớn từ việc bán Diaz.

Nguồn tin từ Marca tiết lộ một kịch bản “win-win”: Barcelona sẽ có Luis Diaz, trong khi Liverpool dùng số tiền này để thúc đẩy thương vụ Rodrygo. Real Madrid cũng được hưởng lợi khi thu về khoản tiền lớn để tiếp tục đầu tư vào dự án tái thiết dưới thời Xabi Alonso.

Hiện tại, cả Diaz và Rodrygo đều được định giá khoảng 100 triệu euro. Liverpool thậm chí có thể đẩy mạnh kế hoạch thay máu hàng công với cả Rodrygo và Hugo Ekitike, trong bối cảnh Darwin Nunez cũng có khả năng chia tay Anfield.

Nếu các thương vụ trên diễn ra, đây hứa hẹn sẽ trở thành một trong những “cuộc hoán đổi 100 triệu euro” đình đám nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025, với sự tác động dây chuyền giữa ba ông lớn Barcelona – Liverpool – Real Madrid.

