Ekitike hay Isak mới là lựa chọn vàng của Liverpool?

Chỉ một tháng sau kỷ lục 116 triệu bảng cho Florian Wirtz, Liverpool tiếp tục làm chấn động khi nhắm tới Alexander Isak - chân sút số một của Newcastle - với mức giá có thể lên tới 130 triệu bảng. Nếu thương vụ này thành công, Liverpool sẽ phá sâu kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh, và đồng thời cướp đi niềm hy vọng lớn nhất của “Chích chòe”.

Tuy nhiên, trong khi Newcastle kiên quyết giữ Isak, HLV Arne Slot lại mở một hướng đi khác: chiêu mộ Hugo Ekitike - người từng được coi là “Henry mới” của bóng đá Pháp. Đội bóng vùng Merseyside có lợi thế lớn khi Newcastle rút lui sau khi ra giá 70 triệu bảng nhưng bị từ chối.

Nếu Ekitike cập bến Anfield, tổng chi tiêu mùa hè của Liverpool sẽ chạm mốc 270 triệu bảng, nhưng câu hỏi đặt ra là: giữa Isak và Ekitike, ai mới thực sự xứng đáng để Liverpool đặt cược cho tương lai?

Gia nhập Newcastle năm 2022 với giá 63 triệu bảng, Alexander Isak chứng minh giá trị ngay từ trận ra mắt khi sút tung lưới Liverpool tại Anfield. Kể từ đó, chân sút người Thụy Điển luôn duy trì hiệu suất cao: 54 bàn sau 86 trận Premier League, cùng 7 pha lập công ở các giải đấu cúp.

Mùa giải 2024/25, Isak ghi 23 bàn ở Premier League và 27 bàn trên mọi đấu trường, chỉ xếp sau Mohamed Salah trong danh sách vua phá lưới. Anh đá chính 41 trận, với thời lượng trung bình 79 phút/trận, và đóng góp tổng cộng 33 bàn thắng (bàn + kiến tạo).

Điểm đáng sợ của Isak nằm ở độ chính xác: tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn đạt 23,7%, cao hơn gần 10% so với nhiều tiền đạo hàng đầu giải đấu. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội rõ ràng lên tới 50%, minh chứng cho sự “lạnh lùng” trước khung thành. Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher gọi Isak là “tiền đạo xuất sắc Premier League”, còn Alan Shearer khẳng định anh “đẳng cấp thế giới”.

Kém Isak 2 tuổi, Hugo Ekitike vừa trải qua một mùa giải bùng nổ tại Bundesliga với 22 bàn thắng (15 bàn tại giải quốc nội) trong màu áo Eintracht Frankfurt. Gia nhập từ PSG với giá chỉ 16,5 triệu euro (14,3 triệu bảng), giá trị của Ekitike giờ đã tăng vọt, với điều khoản giải phóng lên tới 86 triệu bảng.

Không chỉ là một cây săn bàn, Ekitike còn thể hiện sự đa năng hiếm thấy: 12 kiến tạo, tạo ra 19 cơ hội lớn - con số vượt trội so với 13 của Isak. Anh cũng đứng trong top 6 cầu thủ rê bóng nhiều nhất Bundesliga, với khả năng đi bóng mềm mại và sức mạnh tốc độ đáng gờm.

Dù tỷ lệ chuyển hóa cú sút chỉ đạt 14,3%, Ekitike lại cho thấy sự sáng tạo vượt bậc với 44 đường chuyền quyết định chỉ tính riêng ở Bundesliga. Anh từng kết hợp với Omar Marmoush thành cặp đôi tấn công “chết chóc” trước khi cầu thủ người Ai Cập tới Man City.

Phóng viên Christopher Michel nhận xét: “Ekitike là mẫu tiền đạo toàn diện: nhanh, mạnh, dứt điểm tốt bằng cả hai chân, đánh đầu hiệu quả, chơi quay lưng với khung thành ấn tượng, có thể tự mình tạo ra cơ hội và thậm chí đóng vai trò như một nhạc trưởng. Cậu ấy hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu”.

Thống kê cho thấy Isak hiện tại “sát thủ” hơn, nhưng Ekitike lại mang đến giải pháp chiến thuật đa dạng hơn. Nếu Liverpool muốn một chân sút có thể ngay lập tức tạo ra 25-30 bàn mỗi mùa, Isak là lựa chọn an toàn.

Nhưng nếu Arne Slot tìm kiếm một “mũi nhọn” linh hoạt, vừa ghi bàn vừa làm bóng và phù hợp với lối chơi tốc độ cao, Ekitike là cái tên tiềm năng hơn về dài hạn.

Với mức giá 80 triệu bảng cho Ekitike so với 125 triệu bảng cho Isak, quyết định của Liverpool còn liên quan đến việc cân bằng quỹ lương và đầu tư cho tương lai. Dù ai đến, Liverpool vẫn đang xây dựng một hàng công có sức công phá khủng khiếp, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trong hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League.

