Cư dân ‘quận Kinh Đô’ vui Tết mới, đón xuân sang

Bên cạnh môi trường sống trong lành, thời thượng đến từ hàng nghìn tiện ích, cư dân Vinhomes Ocean Park 2 còn được tận hưởng nhịp sống sôi động với chuỗi sự kiện quy mô.

Được ví von “quận Kinh Đô” tại Ocean City, Vinhomes Ocean Park 2 phát triển như thành phố lễ hội với hàng loạt chương trình, hoạt động diễn ra liên tục từ khi mới ra mắt. Đến nay, sau hơn một năm đi vào vận hành, nơi đây thu hút cộng đồng cư dân đông đảo về an cư cùng hàng triệu du khách đến tận hưởng nhịp sống sôi động qua chuỗi sự kiện hoành tráng.

Không khí lễ hội bất tận tại Ocean City

Tiếp nối không khí cuồng nhiệt, chuỗi sự kiện mùa lễ hội cuối năm được Vinhomes tổ chức tại Grand World (Vinhomes Ocean Park 3) giúp tăng sức hút của “quận Kinh Đô”. Chỉ vài bước chân, cư dân Vinhomes Ocean Park 2 có thể tận hưởng tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm hàng đầu khu vực, với đặc sản là show diễn thực cảnh “The Grand Voyage” vừa xác lập kỷ lục châu Á hay show diễn thời trang độc đáo “The Grand Cruise To The New Horizons”.

Ngoài ra, cư dân được hòa mình vào chương trình, sự kiện lớn như lễ hội Giáng sinh Christmas Adventure, Venice L’Amore, lễ hội Nhật Bản Japan Wave và đại nhạc hội Grand World Countdown 2024 quy tụ tên tuổi hàng đầu showbiz Việt.

Các hoạt động náo nhiệt diễn ra quanh năm là đặc trưng của “quận Kinh Đô” và Ocean City.

Cư dân và du khách đến Grand World được trải nghiệm hoạt động vui chơi, giải trí hiện đại như trò chơi cảm giác mạnh Skydrop, vòng đu quay Carousel, đi thuyền trên sông Venice hay tham gia lễ hội đường phố diễn ra 365 ngày/năm (diễu hành định kỳ, ca nhạc đường phố châu Âu, xiếc đường phố, biểu diễn dàn kèn đồng châu Âu, lễ hội thắp lửa…).

Bên cạnh đó, trong dịp Tết dương lịch, cư dân “quận Kinh Đô” có cơ hội đón Tết sớm với sự kiện “Phố xuân mới - Tết tân thời”, được tổ chức cùng màn ra mắt hoành tráng của “hàm cá mập” Center Point. Từ 25/1 đến 8/2, không khí Tết Nguyên đán sẽ ngập tràn “quận Kinh Đô” khi hội Xuân 2024 với chủ đề “Chợ vui hơn Tết, Phố đông hơn hội” chính thức diễn ra.

Mùa lễ hội cuối năm thổi bùng sức sống mới tại Ocean City.

Hệ sinh thái tiện ích thổi bùng sức sống mới

Bên cạnh chuỗi sự kiện đặc sắc liên tục diễn ra tại Ocean City, Vinhomes “thổi” thêm sức sống vào Vinhomes Ocean Park 2 với hệ sinh thái tiện ích phong phú. Nổi bật là hệ thống công viên phân bổ khắp khu đô thị với mô hình đa dạng như công viên Silk Park trải dài 2,6 km, công viên VinWonders Hà Nội Wave Park - tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo đạt kỷ lục thế giới, công viên thể thao liên hoàn Empire Park với các môn thể thao thượng lưu như tennis hay golf…

Mới đây, Vingroup bắt tay Viettel triển khai thí điểm mạng 5G tốc độ nhanh tại “quận Kinh Đô”. Tiện ích đặc quyền này sẽ tập trung tại quảng trường Kinh đô Ánh Sáng, phố đi bộ Vinhomes Ocean Park 2 và Grand World - gồm phân khu K-Town và The Venice.

Phủ sóng mạng 5G là một trong những bước đi tiên phong của Vingroup, nhằm nâng cao trải nghiệm và chất lượng sống cho cư dân, du khách, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các đại đô thị Vinhomes, tiêu biểu là Vinhomes Ocean Park 2.

Trong giai đoạn 2024-2026, Vinhomes tiếp tục ra mắt nhiều tiện ích tại “quận Kinh Đô” như TTTM Vincom Mega Mall, trường liên cấp Vinschool, bệnh viện Vinmec Health Resort, tòa tháp văn phòng 30 tầng… Tất cả sẽ kiến tạo bức tranh sống - học tập - làm việc - lập nghiệp trọn vẹn.

Nhằm lan tỏa và giúp khách hàng tiếp cận chất sống tại “quận Kinh Đô”, Vinhomes đưa ra chương trình ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng có thể nhận nhà với mức thanh toán từ 30% giá trị căn hộ (GTCH), đồng thời vay vốn với lãi 0% trong 36 tháng, được đảm bảo lãi suất cố định không quá 8%/năm trong 7 năm.

Khách hàng trả góp nhưng không nhận hỗ trợ lãi suất được ưu đãi lên đến 18% GTCH. Thời gian trả góp có thể lên tới 15 năm, đồng thời khách hàng được đảm bảo mức lãi vay tối đa 6-8%/năm. Phương án này giúp khách hàng giảm nỗi lo lãi suất thả nổi cũng như dễ dàng tự chủ tài chính.

Trong giai đoạn này, với chính sách “Vì tương lai xanh” đang được triển khai, khách hàng mua nhà tại Vinhomes Ocean Park 2 có cơ hội sở hữu bộ đôi nhà sang, xe xịn với những dòng ôtô điện của VinFast như VF 8, VF 9. Ngoài ra, khách hàng mua căn đã hoàn thiện được Vinhomes cam kết tiền thuê trong 24 tháng, lên đến 600 triệu đồng.

Cộng hưởng chất sống thời thượng cùng chính sách bán hàng “vô tiền khoáng hậu”, Vinhomes Ocean Park 2 hứa hẹn bùng nổ sức sống mới và trở thành tọa độ đáng sống hàng đầu khu vực, kiến tạo cộng đồng cư dân tinh hoa lớn mạnh, gắn kết.