Cú chia tay bạc triệu của Neymar

Hành trình của ngôi sao người Brazil tại Al Hilal được kỳ vọng sẽ là bước đi làm rạng danh giải đấu Trung Đông, nhưng rồi lại khép lại với những chấn thương, bất đồng và một khoản đền bù hàng chục triệu USD.

Khi Neymar gia nhập Al Hilal, người ta kỳ vọng anh sẽ trở thành biểu tượng mới của bóng đá Saudi Arabia. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

Tháng 10 năm ngoái, Neymar trở lại sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng kéo dài một năm, nhưng chưa kịp khẳng định mình thì anh lại tái phát chấn thương - lần này là chấn thương cơ bắp. Vết đau không chỉ khiến Neymar phải rời xa sân cỏ mà còn làm tan biến hy vọng của huấn luyện viên Jorge Jesus và Al Hilal về việc anh có thể đóng góp cho đội bóng.

HLV Jorge Jesus thẳng thắn thừa nhận trong một buổi họp báo: “Cậu ấy không thể thi đấu ở đẳng cấp mà chúng tôi mong đợi. Neymar vẫn còn hợp đồng với Al Hilal, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ tự quyết định tương lai của mình”.

Với tình trạng chấn thương kéo dài, mức lương lên đến tám con số và hợp đồng chỉ còn sáu tháng, Al Hilal hiểu rằng việc chia tay Neymar là điều không thể tránh khỏi.

Sau cùng, điều gì đến cũng phải đến. Chỉ trong vài ngày, Neymar từ tuyên bố "tôi sẽ quyết định sau khi hồi phục" đã nhanh chóng chuyển sang "tôi sẽ chấm dứt hợp đồng."

Đầu tuần qua, đội ngũ của Neymar gửi thông điệp rõ ràng đến các câu lạc bộ: anh muốn trở về Brazil. Dù nhận được lời mời từ Chicago Fire (MLS) - một lời đề nghị hấp dẫn về tài chính cho cả Neymar lẫn Al Hilal - nhưng anh từ chối để thực hiện kế hoạch trở lại Santos, nơi bản thân từng làm cả thế giới phải chú ý.

Quyết định cuối cùng được đưa ra sau cuộc họp ngày 27/1. Neymar yêu cầu khoản đền bù cho sáu tháng hợp đồng còn lại, trị giá 90 triệu USD . Sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng, Al Hilal đồng ý trả từ 30 đến 40 triệu USD để chấm dứt hợp đồng với Neymar.

Động thái này không chỉ nhằm mục đích tài chính mà còn là chiến lược của Al Hilal. Neymar sẽ trở thành đại sứ cho World Cup 2034, và họ không muốn để lại ấn tượng xấu với một ngôi sao có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Trên trang cá nhân, Neymar gửi lời chia tay đầy xúc động tới người hâm mộ Al Hilal và Saudi Arabia: “Gửi tới mọi người tại Al Hilal và các cổ động viên: Cảm ơn các bạn! Tôi đã cố gắng hết sức mình để thi đấu và mong rằng chúng ta đã có thể có những khoảnh khắc đẹp hơn trên sân cỏ".

"Gửi tới Saudi Arabia, cảm ơn vì đã mang đến cho tôi và gia đình một mái nhà mới, những trải nghiệm mới mẻ. Giờ đây, tôi đã hiểu thêm về đất nước các bạn và có những người bạn suốt đời. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu và niềm đam mê của các bạn dành cho bóng đá", Neymar tiếp tục.

"Tôi sẽ luôn theo dõi hành trình của các bạn, cả với tư cách là một câu lạc bộ lẫn một đất nước hướng đến năm 2034. Tương lai của các bạn sẽ rất rực rỡ, và tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn", cựu sao Barcelona khép lại.

Việc rời Al Hilal không chỉ là dấu chấm hết cho một chương buồn trong sự nghiệp của Neymar mà còn là cơ hội để anh tái sinh. Trở lại Santos, nơi hành trình của ngôi sao người Brazil bắt đầu, Neymar hy vọng sẽ tìm lại chính mình, trở lại là ngôi sao từng khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc.

Hành trình mới đang chờ đợi Neymar, và người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn kỳ vọng anh có thể viết tiếp những trang rực rỡ trong sự nghiệp của mình. Liệu Neymar có trở lại đỉnh cao? Hãy chờ xem!

