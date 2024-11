CSGT Hà Nội hóa trang xử lý 'quái xế'

Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã triển khai tổ công tác hóa trang kết hợp với công khai để xử lý "quái xế" gây náo loạn đường phố.

20h ngày 8/11, tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Đội trưởng - triển khai phương án tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp "quái xế" nẹt pô, rú ga... gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm xóa các tụ điểm thanh thiếu niên hay tụ tập để tránh nguy cơ cổ vũ đua xe trái phép.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT sẽ kết hợp các tổ cảnh sát hóa trang và công khai để tuần tra trên các tuyến đường. Khi phát hiện các đối tượng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, chạy tốc độ cao... thì lập tức áp sát kiểm tra. Công tác bố trí lực lượng, xử lý tình huống phức tạp được lên phương án chặt chẽ.

Chỉ sau ít phút tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư,... tổ công tác đã phát hiện 20 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các lỗi điều khiển xe lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô...

Đáng chú ý, phần lớn số thanh thiếu niên bị xử lý trong độ tuổi học sinh nhưng đã được cha, mẹ giao xe mô tô cho điều khiển.

Em B.P.V. (15 tuổi) cho biết, vi phạm của em là không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe khi chưa đủ tuổi.

"Em chỉ nghĩ là mình biết đi xe thì cứ lấy xe của cha mẹ để đi cũng không sao. Sau lần bị xử phạt này em sẽ rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm", em B.P.V. nói.

Em M.Đ.K. (17 tuổi) lái xe máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ và đâm trúng người đi đường nên bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Trình bày với CSGT, em M.Đ.K. cho biết, em mượn xe của bạn để đi chơi. Vì vậy gia đình cũng không hề hay biết em điều khiển xe máy.

Không dừng lại ở việc điều khiển xe lạng lách, đánh võng... nhiều thanh niên còn nghĩ ra việc hóa trang để gây chú ý, thu hút các thanh niên khác đi theo để tạo đoàn đông.

Anh N.Đ.A. (trú tại huyện Đông Anh) cho biết bản thân đi từ quận Long Biên đến hồ Hoàn Kiếm để chơi, quá trình di chuyển đã chở ''kẹp 3'' và hóa trang để trêu chọc mọi người.

"Khi đi trên đường tôi cũng phóng tốc độ cao, càng được mọi người chú ý đến bộ quần áo hóa trang thì tôi càng phấn khích và thích lượn ở đường", N.Đ.A. cho biết.

Bênh cạnh việc kiểm tra giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện, Đội CSGT đường bộ số 1 còn kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và test chất ma túy đối với thanh thiếu niên vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ quyết liệt triển khai các biện pháp để giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đi xe máy lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao.

"Với tất cả các trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển thì đơn vị sẽ xác minh và mời lên làm việc, đồng thời xử phạt nghiêm, không có ngoại lệ", Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cũng trong tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm giải tán các tụ điểm thanh thiếu niên tụ tập, có nguy cơ tập trung để cổ vũ đua xe trái phép.