Vụ 'quái xế' tông chết người: Xử lý cả người giao xe

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách.

Ngày 7/11, Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Bộ Công an.

Theo đó, khoảng 0h15 ngày 3/11/2024, chị N.N.Q. (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe máy đang đỗ, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu thì bị nhóm thanh niên gây tai nạn.

Cụ thể, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng 30 xe mô tô đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, trong đó có xe mô tô do Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) điều khiển, chở theo Nguyễn Phương Anh (SN 2005, trú tại phường Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm) đã đâm vào xe chị N.N.Q. làm người này ngã ra đường.

Cùng lúc đó xe mô tô do Nguyễn Tá Minh Khang (sinh năm 2008, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) điều khiển đã chèn qua người chị N.N.Q. Hậu quả làm chị Q. tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ những người có liên quan và nguyên nhân vụ việc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 10 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng, biện pháp điều tra, xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm minh vụ việc nêu trên bảo đảm đúng người, đúng tội (kể cả đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông) theo đúng quy định của pháp luật, răn đe, phòng ngừa chung; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp sớm đưa vụ việc ra xét xử.

Công an Hà Nội cũng chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm mọi hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép tại Hà Nội.

