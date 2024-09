CSGT Hà Nội cứu 3 người trên tàu bị lật giữa sông Hồng

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) vừa kịp thời cứu 3 người trên tàu bị lật giữa sông Hồng.

Vào lúc 10h30 ngày 10/9, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện một phương tiện thủy bị chìm tại đoạn sông Hồng thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Lực lượng CSGT đường thủy tiếp cận tàu bị lật. Ảnh: Đình Hiếu.

Ngay khi nhận được thông tin, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và cứu hộ.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã điều động một xuồng và một tàu cao tốc để nhanh chóng tiếp cận hiện trường và phối hợp tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với Trạm quản lý đường sông để đặt phao báo hiệu, điều tiết và hướng dẫn phân luồng, đảm bảo các phương tiện thủy lưu thông an toàn qua khu vực.

Vào thời điểm tàu bị chìm, 3 người trên tàu đã kịp thoát ra ngoài nhưng bị mắc lại tại các mô đất ven sông. Lực lượng CSGT đã triển khai mũi cứu hộ bằng cách lội bộ ra các mô đất và sử dụng lưới để quây, nhằm ngăn chặn các nạn nhân bị trôi.

Sau quá trình cứu hộ, cả 3 nạn nhân đã được giải cứu an toàn. Theo xác minh ban đầu, phương tiện bị chìm có số đăng ký NĐ-3928. Ba người trên tàu gồm: Anh T.N.Đ (người điều khiển phương tiện), anh T.A.D và anh H.V.C, đều trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Đại tá Trần Đình Nghĩa trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu.

Theo lời kể của các nạn nhân, vào sáng ngày xảy ra sự cố, phương tiện chở cát đang đi xuôi dòng sông Hồng. Khi đến khu vực phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, do mực nước sông Hồng cao và sóng to, anh D. đã cố gắng neo đậu phương tiện để tránh tai nạn, nhưng không may đã gặp sự cố.

Hiện tại, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Hai người mắc kẹt ở bãi giữa sông Hồng được công an đưa vào bờ

Sáng 10/9, lực lượng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã đưa hai người mắc kẹt ở bãi giữa sông Hồng vào bờ an toàn. Hai người dân, ông Hà Hữu Đạt (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Học (SN 1966), thường trú tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đã rất vui mừng và cảm ơn các chiến sĩ công an vì sự cứu giúp kịp thời.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết vào thời điểm đó, mực nước sông Hồng đang dâng cao. Đơn vị của ông đang triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão dọc tuyến sông Hồng, túc trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Khoảng 10h cùng ngày, công an quận tiếp nhận tin báo về việc hai người dân mắc kẹt tại bãi giữa sông Hồng và cần sự hỗ trợ. Ngay lập tức, tổ công tác đã đến khu vực bãi giữa và tiến hành giải cứu ông Đạt và bà Học, những người làm thuê tại khu vực này.

