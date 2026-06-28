Croatia 1-0 Ghana: Modric cùng đồng đội lên đầu bảng

Sáng 28/6, Croatia dẫn trước Ghana và tạm chiếm ngôi đầu bảng L từ tay tuyển Anh.

Trận đấu ở lượt cuối bảng L giữa Croatia và Ghana diễn ra vào 4h ngày 28/6 tại Philadelphia sẽ quyết định trực tiếp cục diện bảng đấu. Hiện tại, đại diện châu Âu đang có 3 điểm sau trận thắng tối thiểu 1-0 Panama hôm 24/6, trong khi Ghana sở hữu 4 điểm nhờ thành tích bất bại (1 thắng, 1 hòa).

Một kết quả hòa có thể giúp cả hai đội cùng đi tiếp, tuy nhiên thầy trò Zlatko Dalic cần một chiến thắng để tự quyết định vị trí mà không cần xét tới các yếu tố khác.

Đội tuyển Ghana dưới thời Carlos Queiroz đang gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi thực dụng cực đoan. "Những ngôi sao đen" giữ sạch lưới cả hai trận đấu trước đó, khóa chặt các chân sút của Panama và Anh.

Với hàng phòng ngự kiên cố, Ghana chỉ phải đối mặt với tổng cộng 7 cú sút trúng đích sau 180 phút. Lối chơi này được dự báo sẽ tiếp tục được triển khai trước Croatia, khi một điểm là đủ để đại diện châu Phi giữ vững vị trí trong tốp đầu.

Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Dalic đang đối mặt với bài toán hiệu suất từ đội hình có dấu hiệu tuổi tác. Dù sở hữu những tiền vệ đẳng cấp như Modric và Kovacic, Croatia vẫn thiếu sự sắc bén ở các tình huống cuối cùng.

Dự kiến, Ante Budimir sẽ được đá chính ngay từ đầu để gia tăng áp lực lên hàng thủ Ghana. Trong quá khứ, đại diện châu Âu có thành tích đối đầu ấn tượng với các đội bóng châu Phi khi thắng 3 trên 4 trận, đồng thời chưa từng thua đối thủ nào xếp ngoài top 40 FIFA tại đấu trường World Cup.