Cremonese dẫn đầu Serie A nhờ chắt trai của nhà độc tài Mussolini

Romano Floriani Mussolini, chắt trai của nhà độc tài Benito Mussolini, có màn ra mắt Serie A đầy ấn tượng khi góp công giúp Cremonese đánh bại Sassuolo 3-2 ở vòng 2 hôm 29/8.

Romano Floriani Mussolini chịu áp lực nhiều từ cái tên của mình.

Được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn tám phút, hậu vệ phải 22 tuổi mang về quả phạt đền để Manuel de Luca thực hiện thành công, ấn định chiến thắng cho tân binh Cremonese. Nhờ vậy, đội bóng này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với thành tích toàn thắng sau 2 vòng đấu.

Floriani Mussolini, đang khoác áo Cremonese theo dạng cho mượn từ Lazio, trước đó chỉ ngồi dự bị trong chiến thắng 2-1 trước AC Milan ở trận mở màn. Sau trận đấu, anh xúc động chia sẻ: “Quá nhiều điều đã xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được buổi tối này, bởi từ nhỏ tôi đã mơ về ngày được ra sân ở Serie A. Mục tiêu của tôi là tạo nên sự khác biệt, và tôi hạnh phúc vì đã làm được điều đó”.

Tại Cremonese, Floriani Mussolini khoác áo số 22 và dùng tên “Romano” sau lưng áo đấu thay vì Mussolini. Xuất thân từ lò đào tạo Lazio, Floriani Mussolini chưa từng ra sân ở Serie A cho đội bóng thủ đô. Anh được đem cho mượn tại Pescara (Serie C) mùa 2023/24, rồi tiếp tục khoác áo Juve Stabia ở Serie B mùa 2024-25.

Đáng chú ý, sau khi Floriani Mussolini ghi bàn quyết định vào lưới Cesena hồi tháng 12 năm ngoái, có thông tin cho rằng một số CĐV Juve Stabia đã ăn mừng bằng kiểu chào phát xít - điều mà CLB này kịch liệt phủ nhận.

Gia nhập Cremonese mùa hè vừa rồi, Floriani Mussolini nhấn mạnh chỉ muốn tập trung chơi bóng: “Họ tên tôi làm phiền người khác nhiều hơn là chính bản thân tôi”. Benito Mussolini, cụ cố của anh nắm quyền tại Italy từ năm 1922 đến khi bị lật đổ năm 1943. Ông từng liên minh với Adolf Hitler trong Thế chiến thứ hai, trước khi bị bắt và xử tử vào năm 1945.