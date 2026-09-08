C.P. Việt Nam xây năng lực xuất khẩu thịt gà chế biến ra sao?

Từ nền tảng sản xuất theo mô hình tích hợp “Feed - Farm - Food”, C.P. Việt Nam đã đưa thịt gà chế biến đến nhiều thị trường quốc tế.

Ngày 25/8, lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Cột mốc diễn ra hơn 4 tháng sau khi Việt Nam và Hàn Quốc công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến. Trong giai đoạn đầu, mỗi nước có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường của nhau. C.P. Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng điều kiện để đưa sản phẩm vào Hàn Quốc.

Trước Hàn Quốc, thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam được xuất khẩu đến nhiều thị trường có tiêu chuẩn cao như Nhật Bản, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Nga.

Năng lực xuất khẩu được khẳng định

Nền tảng cho hoạt động xuất khẩu của C.P. Việt Nam được xây dựng tại tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD , tổ hợp gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến. Các công đoạn được kết nối trong mô hình tích hợp “Feed - Farm - Food”, cho phép kiểm soát từ thức ăn chăn nuôi, quá trình chăn nuôi đến sản phẩm thực phẩm.

Lãnh đạo C.P. Việt Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam tham gia nghi thức công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Việc kiểm soát xuyên suốt chuỗi giúp doanh nghiệp bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, đồng thời tạo nền tảng để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Mỗi thị trường có những yêu cầu riêng. Tuy nhiên, việc đầu tư nền tảng sản xuất ngay từ đầu theo tiêu chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp có khả năng đáp ứng bộ tiêu chí khác nhau khi tiếp cận thêm thị trường.

Với Hàn Quốc, C.P. Việt Nam trải qua quy trình đánh giá gồm 8 bước của Cơ quan Kiểm dịch Động, Thực vật Hàn Quốc (APQA) và Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, phát biểu tại lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Doanh nghiệp đồng thời hoàn thiện 2 bộ câu hỏi chuyên sâu, mỗi bộ khoảng 1.000 trang. Nội dung đánh giá bao gồm vùng chăn nuôi, tình hình dịch bệnh, kiểm tra trước và sau giết mổ, chế biến, xử lý nhiệt, đóng gói, vận chuyển.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 12/2025, các đoàn liên ngành Hàn Quốc trực tiếp đánh giá thực địa tại Việt Nam. Phạm vi đánh giá gồm toàn bộ mô hình tích hợp “Feed - Farm - Food” từ nhà máy thức ăn chăn nuôi, hệ thống trang trại đến nhà máy chế biến.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Các yêu cầu cũng đi sâu đến từng chi tiết như gia cầm nguyên liệu phải khỏe mạnh, vượt qua kiểm tra trước và sau giết mổ của cơ quan thú y có thẩm quyền. Trong chế biến, nhiệt độ tâm sản phẩm phải trên 80 độ C trong ít nhất một phút. Khu vực trước và sau xử lý nhiệt phải được tách biệt. Nhân sự, lối vào, phòng thay đồ và khu vực phụ trợ cũng phải bố trí riêng nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm.

Mở rộng không gian thị trường

Việc Hàn Quốc mở cửa với thịt gà chế biến Việt Nam không chỉ tạo thêm thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu, mà còn mở thêm đầu ra cho ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm trong nước.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho rằng một trong những khó khăn của sản xuất chăn nuôi hiện nay là vấn đề thị trường. Trong bối cảnh thị trường trong nước dần bão hòa, việc đưa sản phẩm ra nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, tạo cơ hội mở rộng không gian cho chăn nuôi Việt Nam.

Đại biểu tham quan tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước trong khuôn khổ lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Theo ông Dương, kết quả này cũng cho thấy việc tổ chức chăn nuôi theo chuỗi liên kết, từ thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chế biến sâu để nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế là hướng đi doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục theo đuổi.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Chăn nuôi và Thú y, kỳ vọng sau C.P. Việt Nam sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia xuất khẩu sang Hàn Quốc, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam. Với C.P. Việt Nam, thị trường mới cũng gắn với định hướng tiếp tục nâng cao năng lực chế biến.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện, đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành nông nghiệp, thực phẩm Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết việc xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Hàn Quốc là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ, củng cố năng lực chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.