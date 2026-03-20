Courtois gục ngã, Real Madrid chao đảo trước khúc cua sinh tử?

Chấn thương của Courtois không chỉ khiến Real Madrid mất thủ môn số một, mà còn đẩy đội bóng vào giai đoạn quyết định với một khoảng trống cực khó lấp đầy.

Real Madrid vừa nhận cú đánh mạnh đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải. Courtois không bị căng cơ đơn thuần như lo ngại ban đầu, mà bị rách cơ thẳng đùi ở phần cơ tứ đầu đùi phải. Thời gian nghỉ dự kiến từ 6 đến 8 tuần, đồng nghĩa anh gần như vắng mặt trong toàn bộ chặng then chốt của tháng 3 và tháng 4.

Courtois quan trọng thế nào với Real Madrid?

Đây là tổn thất rất lớn với đội bóng thành Madrid. Bởi Courtois không chỉ là một thủ môn giỏi, mà còn là điểm tựa ổn định bậc nhất trong hệ thống của họ. Mùa này, anh chơi 41 trận và là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất đội với 3.645 phút. Con số đó nói lên tất cả về vai trò của thủ thành người Bỉ.

Chấn thương đến theo cách càng khiến Real Madrid thêm tiếc nuối. Courtois cảm thấy khó chịu ngay từ những phút đầu trận gặp Manchester City tại Etihad thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League.

Dù vậy, ngôi sao người Bỉ vẫn cố tiếp tục thi đấu và còn có 4 pha cứu thua trong hiệp một. Chỉ tới giờ nghỉ, khi tình hình không còn an toàn, ban huấn luyện mới quyết định rút anh ra để Lunin vào thay.

Thoạt nhìn, hình ảnh Courtois rời sân mà gần như không tập tễnh từng mang lại cảm giác yên tâm. Nhưng kết quả MRI sau đó lại cho thấy điều ngược lại.

Vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Real Madrid mất thủ môn số một ngay trước giai đoạn có thể định đoạt cả mùa giải.

Có những thủ môn giữ vai trò cản phá. Courtois còn làm nhiều hơn thế. Anh là chốt chặn cuối cùng, là người mang lại cảm giác an toàn cho hàng thủ, và cũng là nhân tố giúp Real Madrid sống sót trong nhiều thời điểm khó khăn.

Ở Champions League, giá trị ấy càng rõ rệt. Real Madrid không phải lúc nào cũng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ thường chấp nhận những giai đoạn bị ép sân, rồi chờ khoảnh khắc phản đòn. Muốn chơi theo cách đó, đội bóng phải có một thủ môn đủ đẳng cấp để chịu đựng sức ép. Courtois là người như vậy.

Sự vắng mặt của anh vì thế không chỉ là mất một vị trí trong đội hình. Nó làm thay đổi cảm giác an toàn của cả hệ thống phòng ngự. Những hậu vệ phía trên có thể vẫn là các tên tuổi lớn, nhưng khi không còn Courtois phía sau, biên độ sai số chắc chắn thu hẹp lại.

Real Madrid sắp bước vào derby, rồi đến cặp đấu với Bayern Munich ở Champions League, cùng 5 trận La Liga tiếp theo. Đó đều là những trận đấu cần sự lạnh lùng tuyệt đối. Trong bối cảnh ấy, mất thủ môn giàu kinh nghiệm nhất là đòn giáng rất nặng.

Không phải ngẫu nhiên mà Courtois được xem là một trong những quân bài quan trọng nhất của Real Madrid nhiều năm qua. Ở những trận cầu đỉnh cao, thủ môn đôi khi không chỉ cứu một bàn thua, mà cứu luôn cả cục diện. Courtois nhiều lần làm điều đó. Vì vậy, khoảng trống anh để lại không thể đo đếm chỉ bằng số trận vắng mặt.

Giai đoạn quyết định giờ là bài test của Lunin

Từ lúc này, trách nhiệm được chuyển sang Lunin. Thủ môn người Ukraine sẽ bước vào phần việc khó nhất mùa giải trong bối cảnh không có nhiều cảm giác thi đấu. Anh mới đá chính 3 trận mùa này. Tổng cộng, Lunin ra sân 4 trận nếu tính cả 45 phút tại Etihad.

Những con số của anh chưa thực sự tạo ra sự yên tâm. Trong 4 lần ra sân, Lunin đối mặt 21 cú sút và để thủng lưới 8 bàn. Trận duy nhất anh giữ sạch lưới cũng chính là màn xuất hiện 45 phút trên sân Etihad. Điều đó cho thấy thử thách sắp tới lớn tới mức nào.

Tất nhiên, Lunin không phải cái tên xa lạ với Real Madrid. Anh từng có những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình Champions League mùa trước. Nhưng bóng đá đỉnh cao không sống bằng ký ức. Điều Real Madrid cần lúc này là một người thay thế đủ chắc chắn để đội bóng không sụp đổ trong giai đoạn căng nhất.

Vấn đề nằm ở chỗ Courtois là mẫu thủ môn có thể nâng tầm cả tập thể. Khi anh không còn hiện diện, Real Madrid không chỉ mất đi phản xạ và kinh nghiệm, mà còn mất luôn sự bảo chứng cho những trận cầu lớn.

Với một đội bóng luôn đặt mục tiêu vô địch mọi đấu trường, chấn thương của Courtois đến vào thời điểm không thể tệ hơn. Và nếu Real Madrid còn đi sâu ở Champions League hay giữ được tham vọng ở La Liga, họ sẽ phải làm điều đó mà không có người gác đền quan trọng nhất của mình trong nhiều tuần tới.