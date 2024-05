Courtois bị gạch tên khỏi tuyển Bỉ

Theo đó, HLV Domenico Tedesco đều lựa chọn những ngôi sao quen thuộc như Kevin De Bruyne, Romero Lukaku hay Leandro Trossard... Tuy nhiên, thủ thành Courtois không có tên dù hoàn toàn bình phục chấn thương vai trước đó.

Truyền thông Bỉ cho rằng việc Courtois không dự EURO là điều được dự báo. Tháng 12 năm ngoái, thủ thành này tuyên bố không mạo hiểm dự giải đấu diễn ra tại Đức sau khi dính chấn thương nặng.

Trước đó, tại vòng loại EURO 2024 diễn ra vào tháng 6, người gác đền này cũng tạo ra scandal tự ý bỏ tuyển. Lý do vì bản thân không được HLV Tedesco trao băng thủ quân.

Ở mùa 2023/24, Courtois vừa trờ lại thi đấu cho “Los Blancos” sau thời gian dài dưỡng thương. Anh lập tức cho thấy phong độ xuất sắc trong những trận đấu gần đây. Hiện thủ môn người Bỉ là sự lựa chọn ưu tiên trong khung gỗ của Real Madrid ở trận chung kết Champions League gặp Borussia Dortmund tại Wembley vào ngày 2/6.

Tại EURO 2024, ĐTQG Bỉ nằm ở bảng đấu có sự góp măt của Slovakia, Romania và Ukraine. Bảng đấu được xem là khá dễ thở đối với thầy trò HLV Tedesco.

