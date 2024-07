CONMEBOL xác nhận trọng tài sai lầm trong trận Brazil - Colombia

Trong lượt trận cuối vòng bảng Copa America 2024, Brazil đã bị Colombia cầm hòa với tỷ số 1-1. Thế nhưng, tỷ số này có phần rất lớn đến từ sai lầm của trọng tài trong việc không công nhận một quả penalty cho Vinicius Jr khi tiền đạo người Brazil bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ cho biết: "Trong tình huống tranh chấp đó, hậu vệ của Colombia (Daniel Munoz) đã không chạm vào bóng. Kết quả là có tình huống va chạm. Trọng tài và VAR đã mắc sai lầm khi không thổi phạt penalty trong tình huống này".

Sau khi ngã xuống, Vinicius Jr đã giơ tay ra hiệu một quả penalty nhưng cả trọng tài chính Jesus Valenzuela (Venezuela) và trọng tài VAR Mauro Vigliano (Argentina) đều từ chối.

Công tác trọng tài tại Copa America 2024 đang để lại nhiều tranh cãi. Trước tình huống của Vinicius Jr trong trận Brazil - Colombia, một trọng tài khác cũng trở thành tâm điểm tranh cãi là Kevin Ortega ở trận Mỹ - Uruguay. Các cầu thủ tuyển Mỹ lẫn ban huấn luyện đã rất bức xúc khi trọng tài Kevin Ortega công nhận bàn thắng được cho đã ở thế việt vị của Mathias Olivera.

Ngoài ra, ông Ortega còn cho Uruguay thực hiện đá phạt nhanh trong một tình huống mà vị trọng tài này đang rút thẻ vàng cho cầu thủ Mỹ. Khi các cầu thủ Uruguay đưa bóng nhập cuộc trở lại, trên tay vị trọng tài người Peru vẫn còn cầm thẻ vàng.

Về phần mình, Vinicius Jr sẽ vắng mặt ở trận tứ kết khi đã nhận thẻ vàng ở phút thứ 7 của trận đấu sau cú thúc cùi chỏ vào mặt James Rodriguez.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.