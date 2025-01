Công ty truyền thông của ông Trump có thể đầu tư vào Bitcoin

Trump Media & Technology Group vừa thông báo sẽ mở rộng sang lĩnh vực tài chính và có thể đầu tư vào Bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác.

Công ty truyền thông của Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Ảnh: Reuters.

CNN đưa tin, theo thông báo của công ty, Trump Media - công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump - sẽ ra mắt một thương hiệu fintech mới có tên Truth.Fi, cùng với các sản phẩm đầu tư tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế Mỹ như sản xuất, năng lượng và đặc biệt là nền kinh tế "Patriot".

Đây là động thái không bất ngờ khi Trump Media đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho dự án này từ tháng 11 năm ngoái. Hiện cổ phiếu của Trump Media (DJT) đã tăng mạnh 8% sau thông tin này.

Được biết đến là một công ty xây dựng trên thương hiệu của Tổng thống Trump, kế hoạch mới này đang khiến một số người lo ngại về xung đột lợi ích trong trường hợp ông Trump quay lại Nhà Trắng.

Trump Media cho biết cũng đã thông qua kế hoạch đa dạng hóa quỹ đầu tư của mình bằng các sản phẩm như quỹ ETF (quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán), Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Ông Devin Nunes, CEO của Trump Media và là cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu với nền tảng mạng xã hội bảo vệ tự do ngôn luận, phát triển dịch vụ streaming TV siêu nhanh và giờ đây, chúng tôi đang tiến vào thị trường tài chính và các sản phẩm đầu tư hiện đại”.

Công ty này cũng hợp tác với Charles Schwab, một tên tuổi lớn trong ngành tài chính, để phát triển các quỹ đầu tư tùy chỉnh và đưa ra những lời khuyên đầu tư phù hợp.

Trước khi nhậm chức, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gây tranh cãi khi phát hành 2 loại meme coin, khiến cả các tổ chức giám sát đạo đức và những người trong ngành tiền điện tử lo ngại.

Các chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng việc Trump Media tham gia vào thị trường tài chính và tiền điện tử có thể tạo ra những xung đột lợi ích khi ông Trump vẫn đang điều hành chính sách liên quan đến các ngành này.

Delaney Marsco, Giám đốc đạo đức của Campaign Legal Center, cho biết: “Các động thái này mở ra nhiều cơ hội xung đột lợi ích hơn. Các cơ quan quản lý ngành tài chính sẽ do những người do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm và họ sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi về cách xử lý các vấn đề liên quan đến lợi ích tài chính của ông Trump”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi về những lo ngại này.

Vào tháng 12/2024, ông Trump cho biết đã chuyển nhượng cổ phần lớn của mình tại Trump Media cho một quỹ ủy thác do con trai ông - Donald Trump Jr. - quản lý, trong đó ông là người hưởng lợi duy nhất.

Richard Painter, cựu luật sư đạo đức của chính quyền George W. Bush, nhận định rằng việc ông Trump chuyển nhượng cổ phần của mình không thể xóa bỏ được những mối lo ngại về xung đột lợi ích.

“Ông Trump ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực tiền điện tử, trong khi chính ông ấy đang đưa ra các quyết định chính trị liên quan đến ngành này”, ông Painter chia sẻ với CNN.

Ngoài ra, ông Painter còn lo ngại rằng các khoản đầu tư của ông Trump có thể đẩy giá trị tài sản trên thị trường tiền điện tử lên cao, gây nguy hiểm cho nền kinh tế toàn cầu.

“Chúng ta có một tổng thống với quyền lực hành pháp rất lớn và hiện ông ấy cũng đang đầu tư vào các tài sản này. Đây là một tình huống có thể gây rủi ro lớn cho nền kinh tế”, ông Painter cảnh báo.

Ngoài ra, Trump Media cho biết hy vọng sẽ ra mắt các sản phẩm và dịch vụ của Truth.Fi vào cuối năm nay, sau khi đã nhận được sự phê duyệt từ các cơ quan quản lý tài chính.