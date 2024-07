Công ty lỗ kỷ lục, lãnh đạo Nhựa Đông Á đổi ý không muốn nhận thù lao

Do kinh doanh thua lỗ trong năm 2023, HĐQT Nhựa Đông Á đã thông qua nghị quyết về việc các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Nhựa Đông Á lỗ kỷ lục trong năm 2023. Ảnh: DAG.

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) vừa thông qua nghị quyết về việc các thành viên HĐQT không nhận thù lao năm 2023 do kinh doanh thua lỗ.

Năm vừa rồi, công ty nhựa ghi nhận doanh thu thuần giảm 44% xuống 1.204 tỷ đồng . Do kinh doanh dưới giá vốn và phát sinh nhiều chi phí, Nhựa Đông Á báo lỗ sau thuế hơn 257 tỷ đồng , mức cao kỷ lục kể từ khi niêm yết.

Theo lý giải của ban lãnh đạo, khó khăn trong năm 2023 ập đến sau khi các ngân hàng đồng loạt đưa công ty vào nhóm nợ xấu cao nhất, không thể vay vốn để duy trì hoạt động cũng như tái cơ cấu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty còn phải thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho dẫn đến chi phí trích lập lớn.

Tính đến hết năm 2023, HĐQT công ty gồm 5 người là Chủ tịch Trần Việt Thắng; Phó chủ tịch Đường Ngọc Diệu, và 2 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hữu Quân và ông Phạm Quang Huỳnh.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Nhựa Đông Á đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Chủ tịch HĐQT 60 triệu đồng/năm, Phó chủ tịch HĐQT là 38 triệu đồng/người/năm, Thành viên HĐQT là 18 triệu đồng/người/năm.

Bước sang năm 2024, Nhựa Đông Á đề xuất thù lao cho các vị trí lãnh đạo giảm còn 48 triệu đồng/năm đối với Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT là 25 triệu đồng/người/năm, Thành viên HĐQT là 15 triệu đồng/người/năm.

NHỰA ĐÔNG Á ĐẠT MỤC TIÊU DOANH THU BẰNG NỬA NĂM NGOÁI KQKD hàng năm của Nhựa Đông Á; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 Kế hoạch 2024 Doanh thu thuần tỷ đồng 1635 1757 1954 2243 1204 642 Lợi nhuận sau thuế

53 10 6 7 -257 10

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 642 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9,5 tỷ đồng . Để thực hiện kế hoạch này, công ty dự kiến kiện toàn bộ máy quản lý, sắp xếp lại hoạt động sản xuất, tìm kiếm các đơn vị có năng lực tốt để liên doanh liên kết, hợp tác vận hành.

Đối với hoạt động sản xuất, công ty sẽ khai thác các nhà máy sau quá trình đầu tư, xử lý hàng tồn kho, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm mới. Công ty cũng sẽ xây dựng phương án tái cấu trúc tài chính, triển khai phát hành cổ phiếu khi được đại hội cổ đông thông qua, đồng thời nghiên cứu các giải pháp cụ thể để duy trì dòng tiền.

Mới đây, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Nhựa Đông Á đã tổ chức bất thành hôm 15/7 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

Do chưa họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023 cũng như chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với quy định, cổ phiếu DAG tiếp tục bị duy trì ở diện cảnh báo.

Bên cạnh đó, mã chứng khoán cũng thuộc diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với quy định và thuộc diện kiểm soát do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi HoSE đưa chứng khoán vào diện cảnh báo.