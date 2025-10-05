Công ty ít người biết đang 'ăn nên làm ra' nhờ AI

Hãng sản xuất chip nhớ Kioxia từ Nhật Bản dự đoán nhu cầu mua linh kiện sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu AI liên tục bùng nổ.

Logo Kioxia trước một nhà máy tại Yokkaichi, tỉnh Mie (Nhật Bản). Ảnh: Bloomberg.

Bên cạnh các công ty Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix, Kioxia (Nhật Bản) là một trong những cái tên hưởng lợi nhờ nhu cầu AI bùng nổ.

Theo Bloomberg, cổ phiếu Kioxia đã tăng gấp 3 lần từ khi IPO trên sàn Tokyo tháng 12/2024. Đại diện công ty dự đoán nhu cầu mua chip nhớ NAND sẽ tăng khoảng 20%/năm khi các công ty vận hành trung tâm dữ liệu AI tiếp tục mở rộng quy mô.

“Nhu cầu rất lớn, đặc biệt từ các công ty cần chip phục vụ AI tạo sinh.

Chúng tôi cũng tiếp nhận các khách hàng cần thay thế máy chủ trung tâm dữ liệu lắp đặt cách đây 5-6 năm, cũng như một số đơn vị thiếu ổ cứng”, Tomoharu Watanabe, Phó chủ tịch Kioxia cho biết.

Công ty có trụ sở tại Tokyo tin rằng thị trường sẽ duy trì tốc độ mở rộng nhanh chóng, từ đó đưa ra chiến lược đầu tư theo tháng để đảm bảo nhà máy mới đáp ứng nhu cầu.

Trong đầu tháng 10, Kioxia đã vận hành cơ sở thứ 2 của nhà máy sản xuất chip nhớ flash tại thành phố Kitakami, tỉnh Iwate (Nhật Bản). Công ty dự kiến sản xuất các dòng chip nhớ tiên tiến tại cơ sở này từ nửa đầu năm 2026.

Mức tăng trưởng cổ phiếu của Kioxia từ khi IPO tháng 12/2024. Ảnh: Bloomberg.

Kioxia cũng tăng cường đầu tư vào các nhà máy chip tại Kitakami và Yokkaichi, tỉnh Mie, mục tiêu thu hẹp khoảng cách với Samsung và SK Hynix.

Công ty có kế hoạch tăng công suất chip nhớ tại các nhà máy lên gấp đôi trong 5 năm kể từ năm tài chính 2024 (kết thúc tháng 3 năm nay).

Giá chip nhớ dự kiến dần phục hồi sau giai đoạn suy thoái hậu Covid-19, khi các đơn vị đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.

Trong đó, thị trường chip nhớ NAND cho thấy dấu hiệu phục hồi. Theo công ty nghiên cứu TrendForce, giá chip nhớ NAND quý IV dự kiến tăng 5-10% so với quý trước. Trong quá khứ, thị trường này chịu ảnh hưởng do nhu cầu smartphone, máy tính chững lại, kết hợp tình trạng hàng tồn quá mức.

Kioxia thành lập đầu năm 2019 sau khi tách khỏi tập đoàn Toshiba. Công ty chuyên sản xuất chip nhớ NAND dùng trên mọi thiết bị như smartphone, laptop đến các bộ phận cần truy xuất nhanh trong trung tâm dữ liệu.