Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation bị xử phạt 200 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation Creation (Mã số doanh nghiệp: 0108798867) bị xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, công ty này đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018: đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation Creation đưa thông tin gây nhầm lần cho khách hàng.

Cụ thể, thông tin "Trim Ion - sự lựa chọn số 1 của người dùng Việt" chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation tại địa chỉ https://trimion.vn.

Trong quá trình điều tra, Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Công ty Cổ phần Cosmos Japan Creation Creation có trụ sở chính tại Cầu Giấy, Hà Nội và chuyên kinh doanh các mặt hàng như: Bản lề, tay nắm, khóa cửa, phụ kiện.