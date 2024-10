Công ty bầu Đức lãi gần 4 tỷ đồng/ngày dù thất thu mảng nuôi heo

Biên lãi gộp của Hoàng Anh Gia Lai tăng mạnh từ 27,4% lên 42,5% nhờ giảm được giá vốn ở 2 nhóm hàng trái cây và heo, qua đó ghi nhận khoản lãi quý III tăng 8%, đạt 351 tỷ đồng.

Tập đoàn của bầu Đức tăng lãi dù giảm doanh thu. Ảnh: HAG.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.431 tỷ đồng , giảm 25% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bán heo, một trong những mảng trọng yếu của HAGL, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ thu hẹp giá vốn ở 2 nhóm hàng trái cây và heo, tập đoàn của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 17% lên 609 tỷ đồng . Biên lợi nhuận gộp theo đó nâng từ 27,4% lên 42,5%.

Kỳ vừa rồi, các loại chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của HAGL đều tăng nhẹ. Riêng chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay, giảm 29%.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí và thuế, HAGL báo lãi ròng 351 tỷ đồng quý III, vẫn tăng 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm nay, doanh thu thuần của HAGL đạt 4.193 tỷ đồng , giảm 17% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 20% đạt 851 tỷ đồng .

Khoản lãi này đã cũng giúp khoản lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của tập đoàn đến hết quý III giảm về 626 tỷ đồng .

Năm nay, HAGL đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 7.750 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.320 tỷ đồng . Như vậy, sau 9 tháng kinh doanh, tập đoàn của bầu Đức mới hoàn thành được 55% mục tiêu doanh thu và 64% chỉ tiêu lợi nhuận.

LỢI NHUẬN CỦA HAGL TĂNG 2 QUÝ LIÊN TIẾP Kết quả kinh doanh hàng quý của HAGL; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III Doanh thu thuần Tỷ đồng 1697 1450 1889 1898 1241 1518 1431 Lợi nhuận sau thuế

303 102 325 1108 226 281 351

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của HAGL tăng gần 8% so với đầu năm lên gần 22.500 tỷ đồng , chủ yếu do phát sinh khoản phải thu dài hạn từ hợp đồng hợp tác đầu tư.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ giảm nhẹ 5% xuống 13.500 tỷ đồng . Trong đó, quy mô các khoản vay ngắn và dài hạn thu hẹp về 7.300 tỷ đồng . Chủ nợ lớn nhất của HAGL là LPBank với dư nợ 1.626 tỷ đồng .