'Công sở tự do' của giới viết lách, sáng tạo TP.HCM

Không gian đọc The Lighthouse thuộc khu phức hợp Nam Thi house với hàng nghìn cuốn sách văn hóa - nghệ thuật là chốn dừng chân để tìm kiếm ý tưởng và cả sự tập trung, tĩnh lặng.

Điểm hẹn văn hóa, văn chương

Tọa lạc ở địa chỉ số 152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Nam Thi house định vị mình như một "nơi chốn thứ ba" - theo thuật ngữ do nhà xã hội học người Mỹ Ray Oldenburg đặt ra trong cuốn sách The Great Good Place (1989), là một điểm ngoài nhà ở hay nơi làm việc với những đặc trưng: đủ sức chứa và dễ tiếp cận, trung lập, bình đẳng, giản dị và lành mạnh, tạo ra bầu không khí vui vẻ cho những cuộc chuyện trò ấm cúng. The Lighthouse ngụ ở tầng hai của khu phức hợp này, diện tích 120 m2, được ngăn thành một gian ngoài và một phòng nhỏ hơn. Bên cạnh thư viện mở cửa thường ngày, không gian này cũng là chốn quen của nhiều hoạt động văn hóa cũng như nơi gặp gỡ tụ họp của một số nhóm đọc sách, câu lạc bộ yêu thích kiến trúc di sản, văn chương nghệ thuật.

Nơi ươm những "hạt giống sáng tạo"

Tại đây, kệ ốp dọc các bức tường chứa hàng nghìn cuốn sách bìa bọc cẩn thận, sắp xếp theo bộ, theo tác giả và theo chủ đề, thể loại. Chị Đông Vy, quản lý Nam Thi House, cho biết sách được tuyển chọn chủ yếu dựa vào nhu cầu của các bạn trẻ làm việc trong các ngành văn hóa sáng tạo: từ văn chương, văn hóa, đến tâm lý, thiết kế, kiến trúc, truyền thông… Nội dung sách đa dạng từ thường thức đến chuyên ngành, đa phần là sách Việt ngữ và Anh ngữ. Dù không được chủ đích xây dựng như một coworking space nhưng dễ tìm thấy ở The Lighthouse một không gian làm việc lý tưởng, một chốn "công sở tự do" cho giới viết lách sáng tạo: yên tĩnh, đủ ánh sáng tự nhiên kèm với ánh đèn hài hòa, có sách tham khảo và gợi cảm hứng. Bên cạnh bàn ghế ngồi, phòng đặt sofa nơi khách có thể ngơi nghỉ, ngả lưng sau những giờ nhìn màn hình máy tính hay đọc sách. Để thay đổi không khí, độc giả, người làm việc cũng có thể dạo bộ quanh các không gian khác của khu phức hợp, đặc biệt là khoảnh sân nhiều cây xanh ở tầng trệt. Phòng đọc cung cấp nước lọc và trà túi lọc tự phục vụ.