Công nghệ 'mắt thần' tại giải Wimbledon bị chế nhạo

Hệ thống trọng tài tự động Hawk-Eye tại giải Wimbledon gặp sự cố nghiêm trọng khiến tay vợt Pavlyuchenkova mất điểm trong màn giao bóng quyết định và gây ra tranh cãi lớn.

Hệ thống trọng tài tự động Hawk-Eye gặp lỗi trong trận đấu. Ảnh: Offside.

Wimbledon 2025 đánh dấu bước chuyển đổi lớn khi chính thức loại bỏ toàn bộ trọng tài biên, thay vào đó áp dụng công nghệ Hawk-Eye để xác định bóng trong hay ngoài sân. Cả 18 sân đấu tại giải năm nay đều đã được trang bị hệ thống này, sử dụng nhiều camera tốc độ cao cùng thuật toán thị giác máy tính, kết hợp với loa phát âm thanh “out” khi phát hiện bóng ngoài đường biên.

Tuần đầu tiên thử nghiệm hệ thống diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, Hawk-Eye bất ngờ gặp trục trặc trong trận đấu trên sân Centre Court giữa tay vợt người Anh Sonay Kartal và tay vợt người Nga Anastasia Pavlyuchenkova vào ngày 6/7.

Sự cố xảy ra ở cuối set đầu tiên. Khi tay vợt Kartal đánh một cú bóng đi rõ ràng ra ngoài khoảng 30 cm, Hawk-Eye đã không phát tín hiệu. Trong khi đó, tay vợt Pavlyuchenkova tưởng như đã giành được điểm quyết định và khép lại set thi đấu, trọng tài lại bất ngờ yêu cầu phát lại bóng. Sau khi giao lại bóng, cô mất điểm và cuối cùng thua luôn game đấu đó.

“Họ đã đánh cắp game đấu của tôi”, Pavlyuchenkova nói đầy bức xúc trong lúc đổi sân.

Theo thông tin từ BBC, ban đầu Câu lạc bộ All England, đơn vị tổ chức Wimbledon thông báo rằng hệ thống Hawk-Eye đã bị vô hiệu hóa do lỗi của người vận hành. Tuy nhiên, trong thông cáo sau đó, ban tổ chức xác nhận lỗi nằm ở phần máy chủ của sân đấu. Hệ thống đã bị vô hiệu hóa "do nhầm lẫn" trong lúc đang diễn ra trận đấu.

“Chúng tôi đã xin lỗi các vận động viên liên quan. Ban tổ chức vẫn hoàn toàn tin tưởng vào độ chính xác của công nghệ theo dõi bóng. Trong trường hợp này, do lỗi con người, chúng tôi đã rà soát toàn bộ quy trình và thực hiện các thay đổi phù hợp”, người phát ngôn của giải Wimbledon cho biết.

Dù luật thi đấu cho phép trọng tài chính can thiệp khi Hawk-Eye không đưa ra quyết định, điều này đã không được thực hiện.

“Trọng tài cũng đã thấy điều đó. Ông ấy nói với tôi sau trận đấu. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó nhưng thực tế thì không. Tôi không biết liệu có phải vì Kartal là tay vợt chủ nên được ưu ái hơn không. Có lẽ trọng tài sợ phải đưa ra quyết định lớn”, tay vợt Pavlyuchenkova chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Dù Pavlyuchenkova giành chiến thắng chung cuộc, sự cố này đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của công nghệ và vai trò quyết định của trọng tài trong thời đại tự động hóa. Hawk-Eye vốn được xem là hệ thống gần như tuyệt đối chính xác, nhưng sự việc lần này cho thấy ngay cả công nghệ cũng có thể gặp sai sót nếu con người vận hành không đúng quy trình.