Công chúng đang đổ xô tới các lễ hội sách

Lễ hội văn học Auckland, New Zealand có 90.000 lượt khách tham gia; Lễ hội văn học Sydney hơn 1000.000 người tham gia; còn hội sách Bắc Kinh thu hút hơn 300.000 lượt khách.

Lễ hội văn học Sydney 2026. Ảnh: World letter writing day

Các lễ hội sách đang trở thành trào lưu mới đầy sôi động, thu hút công chúng đến với sách và văn hóa đọc, theo The Guardian.

Đã có nhiều bài báo ví von các lễ hội sách như những bữa tiệc sôi động và thời thượng. Trong khi những tuyên bố này nghe có vẻ hão huyền đối với công chúng bình thường, thế giới sách toàn cầu đang cảm nhận được trải nghiệm đó.

Các hội sách trở thành điểm đến thời thượng

Lễ hội văn học Auckland tại New Zealand gần đây ghi nhận lượng người tham dự cao nhất từ trước đến nay, phá vỡ mọi kỷ lục trong suốt 27 năm tổ chức. Số lượng người tham gia đạt khoảng 90.000 lượt, tăng 15% so với năm trước. Rất đông độc giả hào hứng tụ họp và xếp hàng chờ tham dự các buổi giao lưu cũng như xin chữ ký của tác giả.

Tại Australia, lễ hội văn học Sydney năm nay ghi nhận thành công lớn nhất trong suốt 29 năm lịch sử, với số lượng người tham dự và doanh số bán vé đạt mức kỷ lục. Hơn 100.000 người đã tham dự hơn 200 sự kiện trong khuôn khổ lễ hội. Hơn 55% sự kiện cháy vé.

Chương trình Borders Book Festival tại Anh tháng 6 này cũng ghi nhận doanh số bán vé tăng 8,1% so với năm 2025. Tổng lượng khách tham quan cũng đạt gần 34.000 lượt, tăng hơn 5%.

Ở châu Á, ban tổ chức Hội sách thế giới New Delhi vào tháng 1 năm nay đã thông báo lượng khách tham quan tăng 20%. Hội sách quốc tế Bắc Kinh 2026, vừa diễn ra từ ngày 17 đến 21/6 tại Trung Quốc, cũng đã thu hút hơn 300.000 lượt khách tới, khám phá hơn 1.700 gian hàng triển lãm của 82 quốc gia.

Hội sách quốc tế Bắc Kinh 2026 thu hút đông đảo công chúng. Nhiều cá nhân, đơn vị trong ngành xuất bản Việt cũng tới trao đổi bản quyền. Ảnh: The Bookseller.

Sức hút của sách trong thời đại số

Vậy điều gì đang thôi thúc công chúng quay lại thế giới của giấy và mực in? Nhà phân tích Clarke Gayford viết cho tờ The Guardian đã đặt ra hàng loạt câu hỏi. Phải chăng đây chính là phản ứng trước những nội dung "rác" do AI tạo ra, hiện tràn ngập không gian mạng nhưng ngày càng trở nên vô bổ và nhàm chán?

Hay có lẽ nhiều người đã trải nghiệm tận cùng thế giới Internet và nhận ra còn những điều ý nghĩa hơn thế, từ đó đưa họ chìm đắm vào thế giới sách để tìm ra những giá trị thật sự.

Xét về bề nổi, việc tham gia các lễ hội sách dường như không mang lại nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, những người tham dự thường đã đọc xong những cuốn sách họ yêu thích. Các tác giả hiển nhiên là những người viết ra tác phẩm. Và giờ đây, họ đến hội sách chỉ để giao lưu và tận hưởng thành quả của chính mình.

Tuy nhiên, những buổi gặp gỡ này thực sự hiệu quả vì chúng mang lại sự đa dạng trong trải nghiệm, cùng những tầng ý nghĩa mới mẻ và những kết nối chân thật cho trải nghiệm đọc sách vốn dĩ rất cá nhân.

Giá trị của sự gắn kết có lẽ cũng là một lý do khiến các câu lạc bộ sách bùng nổ, đặc biệt với thế hệ trẻ. Theo The Conversation, khoảng 21% thế hệ Z và 29% thế hệ Millennials tại Bắc Mỹ cho biết họ tham gia các câu lạc bộ sách. Các cộng đồng đọc sách đang giúp họ giảm sự cô lập xã hội, giảm bớt sự cô đơn, đồng thời gia tăng cảm giác thân thuộc và sự gắn kết.

Clarke Gayford băn khoăn liệu những động thái trên có phải là bước khởi đầu rụt rè cho việc tái hòa nhập cộng đồng sau những năm tháng cách ly vì Covid-19, khi đại dịch trên quy mô toàn cầu đã chia cắt con người cả về thể chất lẫn tinh thần.

Có lẽ những lễ hội sách và các sự kiện kết nối cộng đồng chính là một bước đi hòa nhập như vậy, đồng thời là bước đệm để độc giả khám phá những tiềm năng mới mẻ và rộng mở của chính mình.