Công bố quyết định nhân sự của Thành ủy TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Phú Nhuận nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Võ Văn Hữu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Trần Kim Yến (phải) cùng Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phan Thị Thanh Phương trao quyết định và hoa chúc mừng Đại tá Võ Văn Hữu nhận cương vị mới. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Chiều 7/8, tại Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận (TP.HCM) khóa XII, đại diện Ban Tổ chức Quận ủy Phú Nhuận đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Phú Nhuận nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Võ Văn Hữu, trưởng công an quận.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho ông Võ Văn Hữu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Văn Hữu bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công đồng thời cam kết ra sức quyết liệt đấu tranh các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Hữu cũng bày tỏ trên vai trò mới nỗ lực trên các mặt công tác của lực lượng công an quận, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Ngày 28/6, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc công an TP.HCM đã trao quyết định của giám đốc công an thành phố về điều động Đại tá Võ Văn Hữu, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) giữ chức vụ trưởng công an quận Phú Nhuận.