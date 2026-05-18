Công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Sáng 18/5, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Công Lý giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng công bố quyết định chỉ định ông Lê Công Lý tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý (giữa).

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, giao ông Trần Ngọc Hùng - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, làm Quyền Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, đến khi kiện toàn chức danh trưởng ban.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ tinh thần cầu thị, khiêm tốn, nghiêm túc học hỏi; kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ lãnh đạo đi trước và tập thể lãnh đạo thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải) trao quyết định cho ông Trần Ngọc Hùng. Ảnh: C.D.

Ông Lê Công Lý mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm từ tập thể Thường trực UBND thành phố, nhằm xây dựng bộ máy hành chính đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Công Lý được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ.