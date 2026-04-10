Công bố kết quả lấy ý kiến về hoán đổi nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Dựa trên kết quả khảo sát từ hơn 70.000 người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nghiên cứu cơ chế linh hoạt hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ liên tục trong các trường hợp đặc biệt.

Tính đến 7h ngày 9/4, khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù (47,04% bày tỏ “rất mong muốn”; 14,82% “mong muốn”), thể hiện phần lớn người lao động có nhu cầu hoán đổi ngày nghỉ bù để được kéo dài kỳ nghỉ nhằm có điều kiện nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.

Các phương án nghỉ lễ được công đoàn lấy ý kiến. Đồ họa: Nguyễn Hằng.

Cần cơ chế linh hoạt

Theo quy định của pháp luật hiện hành (Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019): “nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp”. Đây cũng là lý do mà đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn chưa có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc nghiên cứu hoán đổi ngày nghỉ bù. Tuy nhiên, trong năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch tức ngày 26/4) lại diễn ra rất gần kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chỉ cách nhau 02 ngày làm việc. Khi không hoán đổi ngày nghỉ bù hợp lý thì kỳ nghỉ của người lao động sẽ bị chia ra thành nhiều ngày nghỉ ngắn xen kẽ với ngày đi làm. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn nhằm hài hòa giữa quy định pháp luật và nhu cầu chính đáng của người lao động. Việc bố trí kỳ nghỉ kéo dài không chỉ có ý nghĩa đối với việc phục hồi sức khỏe, tinh thần, kết nối tình cảm gia đình của người lao động mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng vẫn giữ nguyên tắc chung: “nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp”, nhưng đồng thời bổ sung cơ chế linh hoạt trong những trường hợp đặc biệt, khi các kỳ nghỉ lễ gần nhau như năm 2026. Theo đó, có thể giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến của tổ chức đại diện người lao động, xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và lợi ích chung của xã hội.

Trước đó, vào ngày 3/4, đại diện Bộ Nội vụ cho biết đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ và dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện theo đúng văn bản đã ban hành trước đó từ tháng 10/2025.

Theo đó, ngày nghỉ Giỗ Tổ 10/3 Âm lịch là ngày Chủ Nhật (26/4), theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức,viên chức) sẽ được nghỉ lễ Giỗ Tổ kéo dài ba ngày từ 25 tới 27/4.

Sau Giỗ Tổ, công chức,viên chức đi làm bình thường trong hai ngày 28 và 29/4 và bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Dịp nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, công chức,viên chức được nghỉ hai ngày chính thức, thêm hai ngày cuối tuần nên tổng ngày nghỉ là 4, từ thứ Năm 30/4 đến Chủ Nhật 3/5.

Lịch nghỉ trên áp dụng cho công chức, viên chức.

Đối với người lao động không phải công chức,viên chức, lịch nghỉ lễ, Tết áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động và thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.