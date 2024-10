Công bố kết luận thanh tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều 17/10, Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).



Từ Kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, Bộ kiểm tra, rà soát, kiểm điểm, xem xét xử lý nghiêm cán bộ, công chức cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả thanh tra cho thấy giai đoạn 2021-2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thiếu quyết liệt trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng giao, cũng như kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do đó, kết quả thực hiện chậm và bị quá hạn cao, chiếm 41,1%. Cơ quan này cũng chậm ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 721/QĐ-TTg của Thủ tướng về giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Bộ chậm trình Thủ tướng ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính có liên quan, vì thế việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt 86%.

Đáng chú ý, việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp bị quá hạn cao, chiếm 72%. Vì vậy, cơ quan này chưa kịp thời nắm bắt được những bất cập về cơ chế, chính sách, trách nhiệm, thái độ ứng xử của công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công...

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường không thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên đề trách nhiệm công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, dẫn đến việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính chỉ đạt 30%; việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thấp, đạt 35,1%; việc giải quyết thủ tục hành chính bị quá hạn cao, chiếm 7,15%.

Tại một số lĩnh vực phát sinh nhiều thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp như môi trường, khoáng sản, biển và hải đảo, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, Thanh tra Chính phủ phát hiện việc giải quyết thủ tục hành chính đều có tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, việc tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị còn chậm, bị quá hạn cao (lĩnh vực môi trường trả lời quá hạn chiếm gần 29%; lĩnh vực khoáng sản, chiếm 55%; lĩnh vực biển và hải đảo chiếm 75%). Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt kết quả thấp.

Cũng theo Kết luận thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa kịp thời điều chỉnh, cắt bỏ, đơn giản hóa điều kiện, thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện. Một số hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn quy định phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...

Từ các tồn tại, hạn chế đó, dẫn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến ở mức thấp, người dân và doanh nghiệp còn mất thời gian đi lại, gặp trực tiếp cơ quan Nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính và mất thời gian chờ đợi do giải quyết thủ tục hành chính chậm, quá hạn...

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, cấp có thẩm quyền sửa đổi, xem xét sửa đổi, bổ sung một số luật, nghị định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Kết luận thanh tra; trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm ban hành các văn bản quản lý pháp luật; chậm thực hiện số hóa, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chậm trả lời các phản ánh, kiến nghị và chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp...

Ngoài ra, Bộ phải thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

