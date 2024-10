Thủ tướng: Tạo nên bức tranh đẹp, giàu bản sắc của Phụ nữ Việt Nam

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), chiều 17/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Học viện Phụ nữ Việt Nam, gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện.

Cùng dự có Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm 2012, kế thừa hơn 50 năm truyền thống của Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương, đào tạo hàng chục nghìn cán bộ. Với hai cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, Học viện tiếp tục mở rộng đào tạo với 11 ngành cử nhân đa lĩnh vực, 4 chương trình thạc sỹ, 2 chương trình tiến sỹ.

Học viện luôn chú trọng nâng cao năng lực toàn diện, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển cả về chuyên môn và kỹ năng mềm, khả năng thích ứng với thời đại mới.

Với hơn 85% sinh viên là nữ, Học viện trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực nữ hàng đầu cho các lĩnh vực khác nhau từ khoa học xã hội, kinh doanh, pháp luật, báo chí đến máy tính, công nghệ. Hơn 80% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ. Mỗi năm, Học viện tổ chức bồi dưỡng từ 2.500 đến 4.000 lượt cán bộ Hội các cấp.

Sau 12 năm, Học viện bồi dưỡng cho gần 50 ngàn lượt cán bộ; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hàng trăm lượt cán bộ các nước bạn.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, Học viện tiên phong trong nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp đào tạo, gắn liền với chuyển đổi số toàn diện; tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Sau khi thăm phòng truyền thống, Thủ tướng trực tiếp trải nghiệm buổi thực hành Robot cùng sinh viên ngành công nghệ thông tin và thăm phòng studio thực hành của học viên ngành truyền thông của Học viện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, học viên Học viện Phụ nữ, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ và toàn thể phụ nữ Việt Nam nói chung lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, khi thăm Học viện, gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện, Thủ tướng như được tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng để làm việc, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Ôn lại quá trình đấu tranh gian khổ của dân tộc, với nhiều đau thương, mất mát trong công cuộc giành độc lập dân tộc, cũng như quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua thời kỳ cấm vận kéo dài, thực hiện công cuộc đổi mới để “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong suốt quá trình đó, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, đóng góp to lớn, bên cạnh thiên chức của người vợ, người mẹ trong mỗi gia đình.

Theo Thủ tướng, phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của mỗi gia đình, từng cộng đồng, xã hội và mỗi quốc gia, dân tộc. Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ tinh thần yêu nước, bất khuất, khí phách quật cường của nhiều bậc tiền bối trước đây, đến những tấm gương sáng và sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đã trở thành những biểu tượng cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dành tặng.

Đặc biệt, Người khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, của dân tộc ta: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

Theo Thủ tướng, bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thủ tướng cho rằng với hành trang mang trong mình truyền thống tốt đẹp, vẻ vang từ ngàn đời nay, phụ nữ Việt Nam hôm nay luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, "giỏi việc nước, đảm việc nhà", vừa là hậu phương vững chắc, chăm lo cuộc sống của từng gia đình, vừa thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, xã hội, vừa tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

“Ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào của đất nước, đều có sự hiện diện và vai trò to lớn, đóng góp bền bỉ, không mệt mỏi của chị em phụ nữ”, Thủ tướng khẳng định.

Đặc biệt, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2025 là 30,3%, xếp thứ 64 trên thế giới, thứ 4 ở châu Á và đứng đầu các nước Đông Nam Á. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 50%. Khoảng 20% doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam do phụ nữ làm chủ. Chỉ số bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 72/146 quốc gia.

“Góp phần quan trọng vào những thành công đó của phụ nữ Việt Nam có vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam", Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi thấy Học viện đã kế thừa và phát huy tốt thành tựu phát triển hơn 60 năm của Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương; đạt được những thành tích quan trọng, rất ấn tượng.

Quy mô bồi dưỡng cán bộ ngày càng tăng, đóng góp quan trọng vào nâng cao năng lực đội ngũ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Chủ đề bồi dưỡng cho cán bộ ngày càng phong phú, đa dạng với nòng cốt là công tác phụ nữ, bình đẳng giới, lãnh đạo quản lý…

Học viện đã có sự thay đổi mạnh mẽ, từ rất sớm trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác bồi dưỡng cán bộ cũng như giáo dục đại học, thể hiện sự năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm.

Học viện đã xây dựng và quyết tâm theo đuổi triết lý “giáo dục toàn diện, chất lượng và bình đẳng”, mang bản sắc và giá trị nhân văn cao; phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cũng như đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về các ngành “Giới và phát triển” và công tác xã hội.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của Học viện Phụ nữ Việt Nam nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung, đóng góp cho sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ và khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cho biết, cách đây 60 năm, tại Đại hội liên hoan phụ nữ “5 tốt” năm 1964, Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí tự cường, tự lập” và Văn kiện Đại hội Đảng XIII, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 xác định rõ nhiệm vụ: “Thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp phát triển thanh niên, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Giảm dần khoảng cách giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình".

Cho rằng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng phẩm chất, tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái, với tinh thần quyết tâm cao, cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai thiết thực, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có các Chỉ thị số 05, 06, 21 của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình, công tác giảm nghèo bền vững, công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Các cấp Hội phụ nữ tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2022-2027; tiếp tục quan tâm sát sao, chỉ đạo, hỗ trợ Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt sứ mệnh, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

Đối với Học viện Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đạt được; bám sát sứ mệnh và giá trị cốt lõi: “Đoàn kết; Tận tụy; Sáng tạo; Chất lượng;” quyết tâm chính trị cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; không ngừng chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển và tầm nhìn đã đề ra; chú trọng tạo sự khác biệt, giá trị riêng có của Học viện Phụ nữ Việt Nam so với các cơ sở đào tạo khác.

Học viện phải tham gia sâu hơn vào quá trình thúc đẩy thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ Hội; tăng cường kết nối để các doanh nghiệp, các tổ chức tham gia nhiều hơn, sâu hơn, thực chất hơn vào quá trình đào tạo tại Học viện; hỗ trợ người học phát huy năng lực sáng tạo, khả năng tư duy phản biện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác quốc tế; phát huy tiềm năng, thế mạnh và khẳng định uy tín, vị thế; tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh mới.

Thủ tướng đề nghị các giảng viên của Học viện cần bám sát phương châm: “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, là chủ thể - Thầy giáo, cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng;” luôn là những tấm gương sáng, tạo động lực, truyền cảm hứng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết, khát vọng cống hiến; phát huy cao nhất phẩm chất, năng lực của các em sinh viên, học viên.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn sinh viên, học viên của Học viện hãy phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, là chủ thể - xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước; không ngừng nỗ lực vươn lên, rèn luyện, phấn đấu để đóng góp vào sự nghiệp phát triển phụ nữ, bình đẳng giới nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

“Các cháu hãy nuôi dưỡng đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên; luôn kiên trì, dám dấn thân; đoàn kết, mạnh dạn, sáng tạo để thành công trong sự nghiệp và cuộc sống; chủ động đóng góp nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội, bạn bè trong nước, quốc tế về truyền thống, phẩm chất, trí tuệ và bản sắc của người phụ nữ Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành phố Hà Nội tiếp tục hướng dẫn, bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để Học viện đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với cơ sở giáo dục đại học, phục vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xứng tầm với nhiệm vụ của Học viện; nghiên cứu, tham mưu chính sách đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và cam kết của Việt Nam trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 về bình đẳng giới.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp, lòng nhân hậu, sự đảm đang, năng động, sáng tạo và tinh thần đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam sẽ không ngừng được kế thừa, nuôi dưỡng và phát triển; truyền thống, phẩm chất tốt đẹp ấy là sự hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh, sự tần tảo, hy sinh vô bờ bến để nuôi dưỡng tình yêu thương, hạnh phúc cho mỗi gia đình, cộng đồng và đóng góp cho xã hội, cho đất nước; truyền thống, phẩm chất tốt đẹp ấy sẽ mãi tỏa sáng, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường và thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng và mong muốn phụ nữ Việt Nam không ngừng phát huy truyền thống và phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; không ngừng đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; không ngừng nỗ lực để trở thành người phụ nữ thời đại mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lan tỏa tình cảm, sự ấm áp trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, góc phố, xóm thôn, bản làng, tạo nên bức tranh đẹp, giàu bản sắc riêng có của phụ nữ Việt Nam.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.