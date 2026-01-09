Công bố 15 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp trong năm 2025

Bộ Tư pháp có quyết định phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.

1. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc.

2. Chính thức vận hành Cổng Pháp luật quốc gia và Hệ thống Thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

3. Tham gia sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ tổ chức sắp xếp bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp.

4. Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

5. Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) với chủ đề "Vững bước dưới ánh sáng pháp quyền".

6. Thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

7. Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

8. Chủ trì tổng rà soát thủ tục hành chính trên cả nước và tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên cơ sở dữ liệu.

9. Thực hiện tốt vai trò cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong nhiều vụ tranh chấp đầu tư quốc tế đặc biệt lớn.

10. Chủ trì xây dựng Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

11. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

12. Sắp xếp tổ chức lại hệ thống Thi hành án dân sự theo mô hình 2 cấp tinh gọn, chuyển đổi số toàn diện và hoạt động hiệu quả.

13. Hoàn thành số hóa sổ hộ tịch điện tử và hệ thống đăng ký hộ tịch điện tử phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

14. Tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất.

15. Tổ chức thành công Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất.



