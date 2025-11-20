Công an xuất hiện tại tiệm vàng Kim Môn nổi tiếng ở Đắk Lắk

Sáng 20/11, theo ghi nhận của Tiền Phong, rất nhiều Công an tỉnh Đắk Lắk xuất hiện tại trụ sở Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Môn (Thanh), số 89 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động nghiệp vụ định kỳ của các phòng ban liên quan. Hiện Công an tỉnh chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.

Theo thông tin hồ sơ doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Môn thành lập từ năm 2013, do bà Đặng Thị Thanh là người đại diện pháp luật.

Ngành nghề chính của doanh nghiệp này gồm: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; mua bán bạc.

