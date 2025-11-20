Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công an xuất hiện tại tiệm vàng Kim Môn nổi tiếng ở Đắk Lắk

  • Thứ năm, 20/11/2025 11:26 (GMT+7)
  • 11:26 20/11/2025

Rất nhiều công an xuất hiện bên ngoài, làm việc bên trong tiệm vàng Kim Môn (Thanh) ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Tiem vang Kim Mon, Noi tieng, Dak Lak anh 1

Sáng 20/11, theo ghi nhận của Tiền Phong, rất nhiều Công an tỉnh Đắk Lắk xuất hiện tại trụ sở Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Môn (Thanh), số 89 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột.
Tiem vang Kim Mon, Noi tieng, Dak Lak anh 2

Lực lượng Cảnh sát cơ động canh giữ bên ngoài, bên trong công an làm việc với đại diện doanh nghiệp.

Tiem vang Kim Mon, Noi tieng, Dak Lak anh 3

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động nghiệp vụ định kỳ của các phòng ban liên quan. Hiện Công an tỉnh chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.

Tiem vang Kim Mon, Noi tieng, Dak Lak anh 4

Tiệm vàng Kim Môn (Thanh) là cái tên quen thuộc với người dân Buôn Ma Thuột, chuyên cung cấp vàng 9999, vàng tây, trang sức đá quý.

Tiem vang Kim Mon, Noi tieng, Dak Lak anh 5

Theo thông tin hồ sơ doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Môn thành lập từ năm 2013, do bà Đặng Thị Thanh là người đại diện pháp luật.

Tiem vang Kim Mon, Noi tieng, Dak Lak anh 6

Ngành nghề chính của doanh nghiệp này gồm: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; mua bán bạc.

Tiem vang Kim Mon, Noi tieng, Dak Lak anh 7

Sự việc thu hút đông đảo sự quan tâm, theo dõi của người qua đường.

Tiem vang Kim Mon, Noi tieng, Dak Lak anh 8

Hiện công an vẫn làm việc với đại diện doanh nghiệp.

Tuấn Nguyễn/Tiền Phong

