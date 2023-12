Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Trong buổi ra quân, lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm; đảm bảo an toàn an toàn giao thông, không để xảy ra đua xe.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thời gian thực hiện từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024 (tức ngày 3/11/2023 đến ngày 20/01/2024 âm lịch). Phát biểu chỉ đạo, thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TP.HCM, yêu cầu các đơn vị tăng cường đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành. Đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt người cầm đầu, không đánh khúc giữa. Đối với tội phạm kinh kế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Phát biểu nhận nhiệm vụ của Ban giám đốc giao, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xin hứa sẽ lực lượng công an thành phố nói chung và hình sự nói riêng sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, quán triệt của lãnh đạo các cấp. "Phòng Cảnh sát hình sự với vai trò nòng cốt, tiên phong, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ với phương châm "Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm, tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm và mỗi địa bàn phường, xã là pháo đài phòng, chống tội phạm", Trung tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh. Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh các đơn vị phải tăng cường công tác bảo đảm trật tự giao thông, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân tực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải. Đồng thời, cảnh sát không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn TP. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh. Sau khi lãnh đạo Công an TP.HCM phát lệnh, đồng loạt tất cả các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Công an TP.HCM khẳng định không dùng chung ống đo nồng độ cồn Trước phản ánh CSGT TP.HCM dùng chung ống khi đo nồng độ cồn khiến dư luận xôn xao, đại diện cơ quan này đã lên tiếng.