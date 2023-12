Công an TP.HCM khám xét nhà ông trùm mại dâm, thu giữ hàng chục tỷ

Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Trong buổi ra quân, lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm; đảm bảo an toàn an toàn giao thông, không để xảy ra đua xe.