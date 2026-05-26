Công an TP.HCM công bố thông tin về vụ người nước ngoài bị bắn tử vong trên phố

  Thứ ba, 26/5/2026 09:50 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Dự kiến tại buổi công bố, cơ quan chức năng sẽ thông tin chi tiết về quá trình truy bắt, động cơ gây án cũng như kết quả điều tra ban đầu của vụ án nghiêm trọng này.

Sáng 26/5, Công an TP.HCM tổ chức công bố thông tin liên quan vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài xảy ra tại phường Bến Thành, TP.HCM khiến một người chết, một người bị thương

Buổi công bố thông tin diễn ra tại trụ sở Công an TP.HCM, do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, như Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Công an tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào tối 21/5, vụ nổ súng xảy ra tại phường Bến Thành thuộc khu vực trung tâm TP.HCM khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc khiến một người tử vong và một người bị thương.

Sau quá trình truy xét, ngày 25/5, Bộ Công an thông tin lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 nghi phạm liên quan đến vụ án.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

