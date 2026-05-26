Công an TP Hà Nội truy tìm người phụ nữ liên quan vụ án buôn lậu vàng

Để phục vụ điều tra vụ án buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy, hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đang điều tra vụ án Buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 48 ngày 8/1/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, liên quan đến đối tượng có nhân thân như sau:

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thủy. Giới tính: Nữ. Sinh ngày 26 tháng 2 năm 1995 tại: Lào Cai. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; CCCD số: 010195008704, nơi cấp: Bộ Công an

Nơi thường trú: thôn 1, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Nơi hiện nay: chưa xác định.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy.

Quá trình điều tra vụ án xác định Thủy là đối tượng tham gia thực hiện hành vi Buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Tiến hành xác minh được biết Thủy hiện vắng mặt tại nơi cư trú, chưa xác định được chỗ ở hay nơi làm việc của Thủy.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thị Thu Thủy để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi phát hiện được Thủy đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp giải quyết.

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Thị Thu Thủy, lập tức liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội. Cán bộ thụ lý hồ sơ: Nguyễn Trường Tiến, SĐT: 0976189999) hoặc trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.