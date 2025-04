Công an tỉnh Thái Bình ra mắt Zalo Mini App, đồng hành cùng người dân

Việc ra mắt Zalo mini App “Công an tỉnh Thái Bình” thể hiện một dấu ấn tích cực, khẳng định vai trò của công nghệ trong việc nâng cao hiệu quả phục vụ cộng đồng.

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chương trình, mục tiêu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công cuộc cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Công an hàng năm.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, những năm qua, công tác cải cách hành chính đã đạt những kết quả quan trọng, là “điểm sáng” trong công tác Công an của Công an tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tăng vượt bậc qua các năm (năm 2022 tăng 18 bậc so với năm 2021, năm 2023 tăng 15 bậc so với năm 2022, các năm 2023, 2024 nằm trong nhóm Công an tỉnh dẫn đầu cả nước), chỉ số DDCI của Công an tỉnh các năm 2023, 2024 đều đứng thứ 3/21 sở, ngành của tỉnh.

Đặc biệt, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động xây dựng, phát triển và ra mắt ứng dụng di động Zalo mini app “Công an tỉnh Thái Bình” với phương châm “Chung tay cải cách hành chính - Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”. Đây không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số mà còn thể hiện quyết tâm cải thiện chất lượng phục vụ, đưa chính quyền đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình tích cực tuyên truyền ứng dụng Zalo mini app đến người dân, doanh nghiệp.

Động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Xuất phát từ thực tế công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hiện nay, mặc dù nhiều thủ tục hành chính đã được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, giảm đáng kể chi phí, công sức, thời gian đi lại cho cá nhân, tổ chức, nhưng một bộ phận người dân vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là nhóm người cao tuổi, những người chưa quen với công nghệ, người ít tiếp xúc với quy định hành chính còn lúng túng trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thao tác trên các hệ thống dịch vụ công. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm mạng, nhất là tội phạm giả danh lực lượng Công an để lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp dẫn đến tâm lý e ngại khi người dân thực hiện thủ tục hành chính và tham gia giao dịch trên môi trường điện tử. Những khó khăn trên đã trở thành nỗi băn khoăn, trăn trở và động lực thúc đẩy các lực lượng làm công tác tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính Công an tỉnh tìm kiếm một giải pháp tin cậy, gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần đó, nhận thấy sự phổ biến và phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội Zalo những năm gần đây – được coi là ứng dụng “quốc dân” tại Việt Nam với gần 80 triệu người dùng. Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình – với vai trò thường trực tham mưu công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Công an tỉnh đã mạnh dạn khảo sát, nghiên cứu và phát triển ứng dụng di động “Công an tỉnh Thái Bình” tích hợp trên nền tảng Zalo (Zalo mini app) với phương châm “Chung tay cải cách hành chính - Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp” hy vọng sẽ mang đến một công cụ hiệu quả, dễ tiếp cận, không chỉ cung cấp thông tin một cách trực quan, dễ hiểu mà còn là cầu nối trực tiếp hỗ trợ, giúp người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Chuyển đổi số - bước ngoặt trong cải cách hành chính và những hiệu ứng tích cực đầu tiên

Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là bước ngoặt quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Công an tỉnh Thái Bình. Việc ra mắt Zalo mini app “Công an tỉnh Thái Bình” đã thể hiện một dấu ấn mới, mang lại những hiệu ứng tích cực ngay từ những ngày đầu triển khai, khẳng định vai trò của công nghệ trong việc nâng cao hiệu quả phục vụ cộng đồng.

Ứng dụng Zalo mini app “Công an tỉnh Thái Bình” được tích hợp nhiều chức năng thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân như: tra cứu thông tin thủ tục hành chính; liên hệ trực tiếp cán bộ giải quyết thủ tục hành chính của từng đơn vị, địa phương; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. Ngoài ra, người dân còn có thể gửi tin báo tố giác tội phạm, nâng cao kiến thức pháp luật thông qua chương trình trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật được thiết kế sinh động, dễ hiểu trên ứng dụng. Những tính năng này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện mà còn tạo kênh tương tác trực tiếp, minh bạch giữa chính quyền và cộng đồng.

Đồng chí Thiếu tá Đoàn Thị Phượng – cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Zalo mini app giúp đơn vị xử lý được cả hai phía nhu cầu của người dân và cán bộ tiếp dân. Một mặt, người dân không cần tải ứng dụng mới hay ghi nhớ các thao tác truy cập phức tạp mà chỉ cần thiết bị điện thoại thông minh có ứng dụng Zalo là có thể trực tiếp tra cứu thông tin thủ tục, tra cứu kết quả hồ sơ, liên hệ trực tiếp đến cán bộ tiếp công dân của đơn vị để được hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, Công an tỉnh có thể nắm bắt nhu cầu của người dân, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để tập hợp thành ‘cẩm nang’ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được thu hẹp, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn”.

“Bước đầu triển khai, Zalo mini app có thể vẫn chưa đến được với nhiều người dân, doanh nghiệp. Nhưng với tinh thần quyết tâm cải cách hành chính, chung tay xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, chúng tôi vẫn mạnh dạn triển khai và tích cực tuyên truyền để ứng dụng thực sự là cầu nối tin cậy giữa cơ quan Công an với người dân và cộng đồng doanh nghiệp”– Đồng chí Thượng tá Trần Thị Mai, Phó trưởng Phòng Tham mưu nhấn mạnh.

Sau gần 1 tháng xây dựng và triển khai, mỗi ngày ứng dụng ghi nhận hàng trăm lượt truy cập. Tính đến nay, Zalo mini app "Công an tỉnh Thái Bình" đã có hơn 10 nghìn lượt truy cập, thu hút 8 nghìn người sử dụng và hơn 3 nghìn tài khoản thường xuyên truy cập. Qua tiện ích “Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức” được tích hợp ngay trên ứng dụng, 100% người dùng đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng đối với sự phục vụ của Công an tỉnh. Nhiều người dân còn nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến nhằm cải thiện các tính năng của ứng dụng, cho thấy sự đón nhận tích cực từ cộng đồng.

Là người thường xuyên phải giải quyết thủ tục hành chính, sau khi sử dụng ứng dụng của Công an tỉnh, Chị Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy) chia sẻ: “Bản thân tôi đã từng sử dụng các tiện ích trên dịch vụ công để hỗ trợ nhưng thao tác tìm kiếm còn tương đối khó khăn, đôi lúc còn phải đến trực tiếp cơ quan Công an để được hướng dẫn, một số chức năng phải đăng nhập mới sử dụng được. Tuy nhiên, khi được cán bộ hướng dẫn truy cập Zalo mini app của Công an tỉnh, tôi có thể nhanh chóng tra cứu thông tin thủ tục, gửi phản ánh kiến nghị và theo dõi quá trình giải quyết của cơ quan Công an mà không cần tải hay đăng nhập ứng dụng. Các thông tin về thủ tục hành chính được cập nhật cụ thể theo địa phương. Điều này thực sự giúp tôi tiết kiệm thời gian, công sức, không phải căng thẳng tìm kiếm nhiều thông tin”.

Ông Nguyễn Mậu Danh (61 tuổi, trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho biết: “Là người con quê hương Thái Bình, tôi thường xuyên cập nhật tình hình, tin tức của tỉnh, từ khi biết đến ứng dụng của Công an tỉnh Thái Bình, hàng ngày tôi đều truy cập để đọc tin tức trong mục “Tin nóng trên không gian mạng” cung cấp thông tin dưới dạng biểu đồ trực quan, điều này rất mới, đặc biệt là cập nhật rất kịp thời các hình thức lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, tôi có thể tìm hiểu thêm kiến thức pháp luật, các quy định gắn bó mật thiết với đời sống như Nghị định 168, Luật An ninh mạng, Luật Căn cước,... bằng hình thức trắc nghiệm, cách tiếp cận này vừa thú vị vừa dễ hiểu, giúp tôi nâng cao nhận thức pháp luật một cách tự nhiên và hiệu quả”.

Người dân trải nghiệm các dịch vụ, tiện ích trực tuyến trên ứng dụng

Định hướng phát triển

Với những kết quả tích cực ban đầu, Công an tỉnh Thái Bình xác định việc phát triển và hoàn thiện Zalo mini app là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Bình cũng đặt mục tiêu xây dựng Zalo mini app trở thành một kênh thông tin phổ biến rộng rãi, tin cậy, bắt kịp công nghệ số hiện đại, không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính mà còn là phương tiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh các vấn đề xã hội góp phần xây dựng một chính quyền số hiệu quả, minh bạch, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.